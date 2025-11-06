Последняя в стране угольная шахта CzSM (юго-запад Чехии) прекратит добычу угля с 31 января 2026.

В среду, 5 ноября, было объявлено, что Чехия прекратит добычу каменного угля на последней действующей шахте CzSM в Стонаве недалеко от Карвины в регионе Заолзье 31 января следующего года.







«С экономической, кадровой и законодательной точек зрения дальнейшее расширение добычи угля нецелесообразно», — заявил Роман Сикора, руководитель компании «Остравско-Карвинские шахты» (Kopalnie Ostrawsko-Karwińskie, сокр. OKD).

Поэтому последняя угольная тележка будет вывезена из шахты в начале февраля следующего года, спустя почти 250 лет после начала эксплуатации объекта, добавил Сикора. Шахтерам осталось добыть около 200 000 тонн угля из последних трёх лав. OKD планирует выплатить увольняющимся сотрудникам выходное пособие в размере более 500 миллионов чешских крон, или около $23 млн. Некоторые шахтёры получат практически эквивалент своего среднего годового дохода.

Планируемое прекращение добычи угля также означает прекращение сотрудничества OKD с поставщиками услуг в области горнодобывающей промышленности. OKD — единственный производитель каменного угля в Чешской Республике. В последние годы компания прекратила добычу на большинстве своих шахт из-за долгосрочной нерентабельности. Компания фактически находится в государственной собственности.