Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Чехия в 2026 году прекратит добычу угля на последней шахте после 250 лет эксплуатации объекта
Последняя в стране угольная шахта CzSM (юго-запад Чехии) прекратит добычу угля с 31 января 2026.

В среду, 5 ноября, было объявлено, что Чехия прекратит добычу каменного угля на последней действующей шахте  CzSM в Стонаве недалеко от Карвины в регионе Заолзье 31 января следующего года.


«С экономической, кадровой и законодательной точек зрения дальнейшее расширение добычи угля нецелесообразно», — заявил Роман Сикора, руководитель компании «Остравско-Карвинские шахты» (Kopalnie Ostrawsko-Karwińskie, сокр. OKD).

Поэтому последняя угольная тележка будет вывезена из шахты в начале февраля следующего года, спустя почти 250 лет после начала эксплуатации объекта, добавил Сикора. Шахтерам осталось добыть около 200 000 тонн угля из последних трёх лав. OKD планирует выплатить увольняющимся сотрудникам выходное пособие в размере более 500 миллионов чешских крон, или около $23 млн. Некоторые шахтёры получат практически эквивалент своего среднего годового дохода.

Планируемое прекращение добычи угля также означает прекращение сотрудничества OKD с поставщиками услуг в области горнодобывающей промышленности. OKD — единственный производитель каменного угля в Чешской Республике. В последние годы компания прекратила добычу на большинстве своих шахт из-за долгосрочной нерентабельности. Компания фактически находится в государственной собственности.

#энергетика #чехия #уголь
Источник: fomag.ru
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В обновленном трейлере «Хищника» показали двух новых существ планеты Генна
2
Астрономы обнаружили перспективную суперземлю совсем недалеко от Земли
2
В Бельгии открыли завод по производству корпусов для 155-мм снарядов
3
Топологическая квантовая батарея может изменить подход к хранению энергии
+
В России создают первую многоразовую ракету полного цикла
6
Kingston представила 8-терабайтную версию своего флагманского SSD-накопителя Fury Renegade G5
2
На спутниковых снимках замечен прогресс в строительстве военного центра недалеко от Пекина
+
MAX стал доступен для пользователей из всех стран СНГ
4
В России распространяется новая схема мошенничества с использованием NFC-технологии
2
Оперативная память DDR5 подорожала вдвое и цены на 16 и 32 ГБ достигли исторического максимума
+
Крупнейшие российские торговые сети замедляют рост из-за нехватки возможностей покупателей
3
Свежие версии графических драйверов Nvidia ломают целый ряд старых игр
6
Nvidia согласилась заменить пользователю видеокарту RTX 5090 с повреждённым 128-контактным разъёмом
2
Предсказавший ипотечный кризис 2008 года эксперт намекает на пузырь ИИ и ставит против Nvidia
+
Samsung анонсировала карты microSD Express P9 для Nintendo Switch 2
+
AMD выпустит гибридный процессор Ryzen AI MAX+ 388 с полноценной графикой Radeon 8060S
1
Алексей Журавлев: Россия поставила Венесуэле ЗРК «Панцирь-С1» и «Бук-М2Э»
2
В серной пещере в кромешной тьме нашли паутину размером с теннисный корт с 111 тысячами пауками
5
NZXT представила серию вентиляторов Performance с LCP-крыльчатками и шестиполюсными двигателями
+
Corsair представила блоки питания RMx SHIFT второго поколения
1

Популярные статьи

Почему ядро Linux не в почёте у производителей оборудования
203
«Дом из динамита»: сумбурная и нереалистичная драма (обзор фильма)
4
Обзор сетевого хранилища TerraMaster F4-425 Plus
8
3I/ATLAS - необычная комета или искусственный объект
5
Собираем новый игровой ПК для Мира танков, Fortnite и Counter-Strike 2 всего за 56000 рублей
10
Мнение профессиональных критиков перед завтрашней премьерой «Хищника» на основе предпоказа
+
Обзор недорогого компьютерного корпуса 4FAN Zulian
5
RAND Corporation: США ждёт болезненная реформа или глобальный кризис
1

Сейчас обсуждают

Nacvark
22:59
ну цепочка поставок европейская, где-то да оснастят. может в будущем заводы будут в стране, может в соседние страны отправят. в любом случае, значит в текущих условиях даже корпусов свободных не было ...
В Бельгии открыли завод по производству корпусов для 155-мм снарядов
Garthar
22:53
Да все там нормально. ОТ британии разведка и немного оружия, от "партнера" мясо готовое умирать за британские интересы. Когда это было по другому то?
Украина присоединилась к военной коалиции под руководством Великобритании
Garthar
22:51
Ну так а чего говорить о владельцах погрызенных яблок то? Нет банковских приложений - нет проблемы
В России распространяется новая схема мошенничества с использованием NFC-технологии
Яков Рудев
22:38
Да карта слабая
Tom's Hardware назвали лучшие сборки игровых ПК для Full HD, QHD и UHD
genji
22:28
Не был мотор для зубил усовершенствованным вариантом от классики. Два абсолютно разных мотора. У одного ГРМ с цепью, у второго с ремнем. Бошки совершенно разной конструкции.
Около 40% россиян одобряет идею возрождения советских автомобильных марок
dimkahon
22:25
Писец. Для 1440р видеокарта, которая в фхд еле тащит, зато 7800X3D, который там нахрен не нужен...
Tom's Hardware назвали лучшие сборки игровых ПК для Full HD, QHD и UHD
Водитель автобуса Мадуро
22:23
Для 4К разрешения процессор можно брать средний, а вот видяха должна быть RTX 5090 ибо другие просто не вывезут даже с включенным DLSS 4/
Tom's Hardware назвали лучшие сборки игровых ПК для Full HD, QHD и UHD
Водитель автобуса Мадуро
22:21
Гайс, собираю себе новый пк. RTX 3050 наконец выкину на помойку или подарю шешенбеку тант оглы (заслужил). Хочу взять Intel 14400F, RTX 5060 Ti 16 gb, DDR5 - 6000 Mhz 2 планки по 16 гб общим объемом ...
Собираем новый игровой ПК для Мира танков, Fortnite и Counter-Strike 2 всего за 56000 рублей
Remarc
21:41
серия закончилась на хищник 1-2 и книжке,которая могла стать 3 частью
В Бельгии открыли завод по производству корпусов для 155-мм снарядов
Главврач ПНД "Три кукушки",где клизмируют Бернигана и Чумбу
21:38
Почему ядро Linux не в почёте у производителей оборудования
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter