Маск рассматривает возможность уменьшить солнечную энергию с помощью спутников

Илон Маск хочет снова спасти мир, на этот раз уменьшив солнечную энергию, то есть достигающую Земли энергию от Солнца в форме радиации и света. Он предлагает идею, согласно которой спутники будут блокировать солнечный свет, и это технологическое решение может привести к заметному похолоданию Земли.

Фото: REUTERS

«Большая группировка спутников с искусственным интеллектом могла бы предотвратить глобальное потепление, внося небольшие изменения в количество солнечной энергии, достигающей Земли», — написал мультимиллиардер в своём микроблоге X.

В ответ появился пост, в котором утверждается, что глобальное потепление не так уж и негативно влияет на человечество, потому что всё больше людей погибают от холода, а не от теплового удара.



Идея Маска не совсем нова: она относится к концепции «солнечной геоинженерии». Её смысл в том, чтобы уменьшить количество энергии, излучаемой Солнцем на Землю. Этого можно добиться, например, рассеяв отражающие частицы в стратосфере. Или покрасив многие поверхности на Земле в белый цвет, чтобы как можно больше солнечного света отражалось обратно в космос.

Космические установки также могут использоваться в таких проектах. Большинство идей предполагают концентрированную передачу на Землю солнечной энергии, собранной в космосе, что даёт двойную выгоду. Однако Маск всегда критиковал солнечную энергию из космоса.

Следует понимать, что уменьшение солнечной радиации может быть не такой уж разумной идеей. В конце октября исследователи предупредили о серьёзных последствиях, которые могут возникнуть. В исследовании они изучали воздействие стратосферного аэрозоля, но спутники также могут ещё больше дестабилизировать хрупкую климатическую систему. Более того, маловероятно, что эта идея будет реализована в этом веке.