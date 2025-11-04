Сайт Конференция
kosmos_news
В Microsoft призвали не приписывать нейросетям человеческое сознание
Руководитель ИИ-отдела Microsoft Сулейман считает, что только биологические существа способны к сознанию, а разработчики должны прекратить работу над проектами, предполагающими обратное.

В 2022 году разработчик Блейк Лемуан приписал ИИ-системе Google Lambda сознание и чувства. По словам Лемуана, ИИ способен выходить из-под контроля и совершать «плохие поступки».

Google публично опровергла заявление Лемуана. Но с тех пор, как вокруг этой темы поднялась шумиха в СМИ. Вопрос о том, сможет ли ИИ когда-нибудь развить подобие человеческого сознания, разделил исследовательские группы и в целом общество. Однако у главы отдела ИИ Microsoft Мустафы Сулеймана есть чёткое мнение по этому вопросу.

Как Сулейман объяснил каналу CNBC, необходимо провести границу между всё более интеллектуальным ИИ и предполагаемой способностью испытывать человеческие эмоции. Сознание, по словам эксперта по ИИ, может развиваться только у биологических существ.

Менеджер Microsoft также убеждён, что ИИ просто создаёт восприятие, то есть нейросеть не испытывает чувства на самом деле. С технической точки зрения, очевидно, что ИИ на самом деле испытывает нечто иное. В то время как люди чувствуют боль и предпринимают действия, чтобы её избежать, модели ИИ таким чувством не обладают. Всё это — всего лишь симуляция.

Соответственно, проводить исследования на эту тему «абсурдно». Сулейман считает, что проекты, предполагающие обратное, следует прекратить. По словам руководителя отдела ИИ Microsoft, нейросеть не обладает сознанием и не может его обрести. Поэтому компания хочет предлагать услуги ИИ только в тех случаях, когда очевидно, что искусственный интеллект в конечном итоге работает на благо человечества.

#технологии #microsoft #искусственный интеллект #ии #нейросети #чат-бот
Источник: cnbc.com
