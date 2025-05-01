На рекламном мероприятии Nintendo Switch 2, проходящем в Токио, участники смогли сыграть в 10-минутную демоверсию The Legend of Zelda: Breath of the Wild.
Японскому спидраннеру Ikaboze удалось победить антагониста (так называемого главного босса) Ганона за 7 минут.
По данным Speedrun.com, рекорд прохождения всей игры в версии 2017 года на данный момент составляет 22 минуты 28 секунд. Но это не значит, что Ikaboze побил этот рекорд из-за более мощной игровой системы Switch 2.
Для своего скоростного прохождения Ikaboze загрузил автосохранение, которое уже присутствовало в демоверсии. Он поместил Линка (главный герой, протагонист) в замок Хайрула, где тот немедленно бросил все снаряжение и направился к главному врагу.
Его победа над Ганоном вызвала аплодисменты собравшейся на мероприятии публики. Присутствующие на месте событий сотрудники Nintendo заявили, что Ikaboze стал первым геймером, прошедшим демоверсию Breath of the Wild для Switch 2 за 15 минут.
Новые версии Breath of the Wild и Tears of the Kingdom для Switch 2 поступят в продажу по всему миру 5 июня. В этот же день стартуют продажи консоли Switch 2. По данным Nintendo, обе игры Zelda в версии для Switch 2 будут иметь лучшую производительность, более высокое разрешение и поддержку HDR.
Ожидается, что цена Switch 2 составит около $530. Стоимость Breath of the Wild для Switch 2 составит $90.