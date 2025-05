Nintendo Switch 2 поступит в продажу 5 июня 2025 года

На рекламном мероприятии Nintendo Switch 2, проходящем в Токио, участники смогли сыграть в 10-минутную демоверсию The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Японскому спидраннеру Ikaboze удалось победить антагониста (так называемого главного босса) Ганона за 7 минут.



По данным Speedrun.com, рекорд прохождения всей игры в версии 2017 года на данный момент составляет 22 минуты 28 секунд. Но это не значит, что Ikaboze побил этот рекорд из-за более мощной игровой системы Switch 2.

Для своего скоростного прохождения Ikaboze загрузил автосохранение, которое уже присутствовало в демоверсии. Он поместил Линка (главный герой, протагонист) в замок Хайрула, где тот немедленно бросил все снаряжение и направился к главному врагу.

<span class="fr-mk" style="display: none;">&nbsp;</span><span class="fr-mk" style="display: none;">&nbsp;</span><span class="fr-mk" style="display: none;">&nbsp;</span><span class="fr-mk" style="display: none;">&nbsp;</span><span class="fr-mk" style="display: none;">&nbsp;</span><span class="fr-mk" style="display: none;">&nbsp;</span>

Его победа над Ганоном вызвала аплодисменты собравшейся на мероприятии публики. Присутствующие на месте событий сотрудники Nintendo заявили, что Ikaboze стал первым геймером, прошедшим демоверсию Breath of the Wild для Switch 2 за 15 минут.

Новые версии Breath of the Wild и Tears of the Kingdom для Switch 2 поступят в продажу по всему миру 5 июня. В этот же день стартуют продажи консоли Switch 2. По данным Nintendo, обе игры Zelda в версии для Switch 2 будут иметь лучшую производительность, более высокое разрешение и поддержку HDR.

Ожидается, что цена Switch 2 составит около $530. Стоимость Breath of the Wild для Switch 2 составит $90.