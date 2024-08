Игровая компания Skillz Inc. хотела устранить конкурентов с помощью специально созданного сайта. Геймеров просили жаловаться на других издателей игр.

В игровом секторе существует жесткая конкуренция. Об этом свидетельствует судебное дело между Skillz Inc. и Papaya Games. Две американские компании предлагают азартные игры для мобильных устройств, в которых игроки могут выигрывать деньги друг у друга. Papaya обвиняет Skillz Inc. в попытке устранить конкурентов с помощью сайта для жалоб.

Игровая студия хотела превзойти конкурентов с помощью фейкового сайта. На сайте размещались жалобы на конкурентов. Изображение: Shutterstock/VRVIRUS

Как сообщает Business Insider, соответствующий сайт назывался «4 Fair Play». Геймерам было предложено заполнить формы жалоб на других издателей игр и отправить их властям и юристам в США. Согласно документам, предоставленным Papaya Games в ходе текущего судебного разбирательства, этим сайтом управляла консалтинговая фирма, принадлежащая Skillz Inc.

Чтобы стимулировать игроков, сайт заявил, что жалобы могут привести к финансовому вознаграждению. В сообщении говорилось:

«Успешное расследование может заставить компании выплатить клиентам компенсацию за ущерб. Обязательно участвуйте!»

На сайте также был счетчик, который якобы показывал количество уже поданных жалоб. На сайте также был представлен график, на котором жалобы были разбиты по процентам по играм. В этом списке были только так называемые соревновательные игры.

Ранее Skillz Inc. подала в суд на Papaya и других конкурентов и обвинила их в мошенничестве. Сообщается, что Papaya и другие компании используют ботов, чтобы быстрее вовлекать игроков в игры.

Сама Papaya заявляет, что использует ботов только в обучающих программах. Во встречном иске Papaya теперь также обвиняет Skillz Inc. в использовании ботов. Компания опирается на внутренние документы разработки, в которых записаны разделы «использование ботов в игровом процессе».