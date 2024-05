Пользователи в США могут осуществлять «веб-поиск», при котором им предоставляется информация о товарах, например, а не ссылки на лучшие товары.

Поскольку поисковая система Google будет отвечать на все больше и больше вопросов с помощью текстов и обзоров, сгенерированных ИИ, пользователям в США уже предоставлена возможность осуществлять «веб-поиск» (web search). ИИ-опция уже появляется рядом с фильтрами, например, для изображений, видео, новостей или книг, и означает, что на поисковый запрос можно ответить, используя синие внешние ссылки на сайты, которые раньше пользовались популярностью.

Фото: The Verge

Как сообщает 15 мая The Verge, такой своего рода «веб-фильтр» — это возможность скрывать рекламные объявления, обзоры и заметки, созданные искусственным интеллектом, а также другие виджеты, такие как результаты покупок, и видеть очищенный список ссылок на соответствующие веб-сайты. Различия поиска в США весьма существенны, как показывает The Verge на скриншотах, например, при поиске воздушных фильтров (обычный поиск слева, «веб-поиск» справа.):







Как уже неоднократно сообщалось различными СМИ, модель искусственного интеллекта Gemini от Google набирает обороты по всем направлениям. Сначала в США, а затем и в других странах поисковые запросы, отправленные в крупнейшую и доминирующую поисковую систему в мире, также будут выводить обзоры, созданные ИИ.

Google всегда делилась результатами исследований с общественностью. Однако примерно год назад все изменилось. По крайней мере, в области исследований ИИ результаты пока не должны публиковаться, пишет Washington Post. Джефф Дин, глава отдела искусственного интеллекта, сообщил своим сотрудникам, что результаты исследований не будут доступны общественности.

Предполагается, что ChatGPT компании OpenAI является одной из причин такой меры Google. Команда OpenAI использует результаты Google, чтобы не отставать от технологического гиганта в этой области.

Google хочет сосредоточиться на выпуске собственных продуктов искусственного интеллекта и в первую очередь использовать результаты исследований для себя. Однако, когда продукты появятся на рынке, исследование уже может быть опубликовано. Google хотела бы снова стать лидером в этой области.