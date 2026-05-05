Компания RichVision выпустила монитор RV200 Turbo, оснащенный 27-дюймовой IPS-панелью. Устройство поддерживает два режима работы: 4K (3840 x 2160) при частоте обновления 120 Гц или FHD (1920 x 1080) при 240 Гц. Панель обладает статической контрастностью 1500:1 и максимальной яркостью 400 нит.

Экран отображает 1,07 миллиарда цветов (10-bit с применением FRC) и охватывает 98% цветового пространства DCI-P3. Точность цветопередачи заявлена на уровне Delta E< 1,5. В корпус интегрирован датчик освещенности для автоматической настройки яркости. Подставка поддерживает регулировку высоты, наклона и поворота дисплея, также предусмотрено крепление VESA 75 x 75 мм.

Интерфейсы включают два порта HDMI 2.1, один DP 1.4 и разъем USB-C с мощностью зарядки до 90 Вт. Также встроены два порта USB-A 3.0 с поддержкой KVM-переключателя, USB-B 3.0 и аудиовыход. Настройка параметров осуществляется пятипозиционным джойстиком. Стоимость RichVision RV200 Turbo составляет 1683 юаня(~$245).