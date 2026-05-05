Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kefirNET
Представлен 27-дюймовый монитор RichVision RV200 Turbo с двухрежимным выводом изображения
Устройство поддерживает работу в двух режимах...

Компания RichVision выпустила монитор RV200 Turbo, оснащенный 27-дюймовой IPS-панелью. Устройство поддерживает два режима работы: 4K (3840 x 2160) при частоте обновления 120 Гц или FHD (1920 x 1080) при 240 Гц. Панель обладает статической контрастностью 1500:1 и максимальной яркостью 400 нит.

Экран отображает 1,07 миллиарда цветов (10-bit с применением FRC) и охватывает 98% цветового пространства DCI-P3. Точность цветопередачи заявлена на уровне Delta E< 1,5. В корпус интегрирован датчик освещенности для автоматической настройки яркости. Подставка поддерживает регулировку высоты, наклона и поворота дисплея, также предусмотрено крепление VESA 75 x 75 мм.

Интерфейсы включают два порта HDMI 2.1, один DP 1.4 и разъем USB-C с мощностью зарядки до 90 Вт. Также встроены два порта USB-A 3.0 с поддержкой KVM-переключателя, USB-B 3.0 и аудиовыход. Настройка параметров осуществляется пятипозиционным джойстиком. Стоимость RichVision RV200 Turbo составляет 1683 юаня(~$245).

#монитор #игровой #richvision #rv200 turbo
Источник: ithome.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России впервые в мире разработали плазменный двигатель с магнитным соплом для наноспутников
Disney выложила в открытый доступ первый эпизод самого рейтингового сериала по «Звёздным войнам»
В РФ ограничат параллельный импорт ПК‑комплектующих и накопителей от ведущих западных брендов
App Store удалила сертифицированный Минцифрами российский браузер «Луна»
Археологи нашли на западе Турции деревянные двери возрастом почти 4000 лет
Дубайское ателье MetaGarage с российскими корнями предлагает тюнингованный AMG G63 за $700000
Представлен мощный внедорожник Jetour G700 Ark Edition – полноценный автомобиль-амфибия
В России создали проект уникального дирижабля с несущим винтом для малой авиации
Сборник культовых квестов The Immortal John Triptych выйдет в 2026 на всех платформах
Учёные расшифровали 2200-летний рецепт гидроизоляции римских кораблей
Steam опубликовал список самых популярных видеокарт среди геймеров сервиса за апрель 2026 года
NASA передало 484 ГБ с Artemis 2 с помощью лазерной системы связи
Пользователи Windows 11 обратили внимание на появление предупреждения о вредоносных программах
Ретро-игровые консоли TheC64 Handheld и The Spectrum Handheld поступят в продажу осенью 2026 года
Остросюжетный боевик «Человек в огне» от Netflix с Яхьей Абдул-Матином II возглавил мировой чарт
В Москве спроектировали волнообразную двухслойную самонесущую крышу для нового наццентра «Россия»
РКН планирует к 2030 году контролировать до 98% трафика Рунета и заблокировать 92% VPN-сервисов
Техноблогер из Китая собрала огромный корпус ПК, внутри которого может находиться человек
Доход производителя унитазов Toto от ИИ превысил выручку от сантехники
Эксперт сравнил игровую производительность Core 9 273PQE с 12 P-ядрами и Core i9-14900K

Популярные статьи

«Хищник. Спуск в преисподнюю», «Невеста!»: субъективный обзор новинок кинематографа
Как экономить на играх для PlayStation 5 – краткое руководство для начинающих
Сборка игрового ПК в пределах 20 000 рублей в 2026 году
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG X870E Carbon MAX WIFI
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter