Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kefirNET
LG анонсировала линейку акустики XBOOM с интеграцией ИИ-платформы FYI.RAiDiO
Официальный дебют устройств состоится на выставке CES 2026

Компания LG Electronics анонсировала выпуск новой линейки акустических систем XBOOM, созданной совместно с музыкантом will.i.am. В серию вошли четыре модели: флагманская Stage 501, защищенная Blast, а также компактные Mini и Rock. Официальная презентация устройств запланирована на начало января в рамках международной выставки CES 2026.

Технической базой обновленной линейки стала интеграция с платформой FYI.RAiDiO. Данное решение обеспечивает двустороннюю голосовую связь с десятью различными ИИ-персонажами, которые формируют музыкальные подборки на основе текущего местоположения и сценария использования устройства. За адаптацию звучания отвечает система Space Calibration Pro, анализирующая акустические параметры окружающей среды для автоматической коррекции аудиосигнала.

Модель Stage 501 ориентирована на сценарии караоке благодаря функции «AI Karaoke Master». Алгоритм, прошедший обучение на базе более чем 10 000 композиций, выделяет и подавляет вокальную партию в любом входящем аудиопотоке в режиме реального времени. Акустическая система мощностью 220 Вт оснащена пятигранным корпусом и сменным аккумулятором емкостью 99 Вт·ч, рассчитанным на 25 часов автономной эксплуатации.

Для длительного использования вне помещений представлена модель Blast с временем автономной работы до 35 часов. Корпус устройства выполнен с учетом требований военных стандартов прочности и оснащен тремя пассивными излучателями.

Линейку дополняют компактная модель Mini с классом защиты IP67 и портативная Rock мощностью 6 Вт, поддерживающая технологию LE Audio Auracast для синхронного вещания на неограниченное количество совместимых колонок.

#акустика #lg electronics #колонка #ces 2026 #беспроводная #xboom #will.i.am
Источник: ithome.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter