Компания Xiaomi представила электрическую бритву Mijia Electric Shaver Pro с интеллектуальной системой регулировки мощности и возможностью вращения на 360 градусов

Компания Xiaomi анонсировала выпуск новой электробритвы MiJia Electric Shaver Pro. В настоящее время устройство доступно для бесплатного тестирования участникам сообщества Mi Community, дата начала коммерческих продаж пока не называется.

Как сообщает IT Home, бритва оснащена двойным кольцевым сетчатым лезвием и стальными ножами. Производитель заявляет, что такая конструкция повышает эффективность бритья на 48% и снижает дискомфорт на 70%.

Устройство использует высокоскоростной двигатель и интеллектуальный чип для автоматической регулировки мощности в зависимости от густоты щетины. Головка бритвы покрыта примерно 1,76 миллионами силиконовых микрогранул для снижения трения и выполнена из низконикелевой стали. Плавающая конструкция на 360 предназначена для лучшего прилегания к контурам лица.

Модель имеет интеллектуальную трёхцветную светодиодную индикацию давления для предотвращения порезов, сенсорный экран для отображения статуса работы, время автономной работы до 90 дней, поддержку быстрой зарядки через USB Type-C и защиту от воды по стандарту IPX8. Бритва подходит для сухого и влажного бритья и комплектуется чехлом для переноски с функцией блокировки.