Nubia расширила линейку складных смартфонов

Компания Nubia официально анонсировала два новых складных смартфона — Nubia Fold в формате «книжка» и Nubia Flip3 в классе «раскладушек». Оба устройства оснащены OLED-дисплеями, системами искусственного интеллекта и защитой от пыли и влаги, а также ориентированы на японский рынок.

Nubia Fold стал первым книжным фолдом бренда. В раскрытом состоянии толщина корпуса составляет 5,4 мм, в сложенном — 11,1 мм, масса — 249 г. Устройство получило IP5X по пылезащите и IPX4 по влагостойкости. Основной 8-дюймовый OLED-экран имеет разрешение 2480×2200, внешний — 6,5 дюйма с разрешением 2748×1172. Обе панели работают независимо в режиме полуоткрытия, что позволяет реализовать продвинутую многозадачность.

Смартфон работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Elite в паре с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ хранилища. Батарея ёмкостью 6560 мА·ч поддерживает быструю зарядку мощностью 55 Вт. Фотосистема включает два задних 50-Мп модуля (основной и ультраширокоугольный), 5-Мп макрообъектив и две фронтальные камеры по 20 Мп — на внутреннем и внешнем экранах.

Среди функций ИИ — голосовой ассистент (активируется коротким нажатием кнопки питания), мгновенный перевод с субтитрами, генерация текста, маскировка лиц в приватных сценариях, удаление объектов из кадра и игровой режим с приоритезацией ресурсов. Также заявлены поддержка FeliCa для бесконтактных платежей и совместимость с eSIM.

Nubia Flip3 — компактная раскладушка весом всего 187 г, ставшая самой лёгкой в линейке бренда. Основной дисплей — 6,9 дюйма (2790×1188, 120 Гц), внешний субдисплей — 4 дюйма (1200×1092). Корпус выполнен с алюминиевой рамой, петля рассчитана на 300 000 циклов открывания. Защита аналогична: IP5X и IPX4.

Устройство базируется на чипе MediaTek Dimensity 7400X, комплектуется 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти, аккумулятор — 4610 мА·ч. Основная камера — 50 Мп (широкоугольная) + 12 Мп (ультраширокоугольная), фронтальная — 32 Мп. Встроенные ИИ-функции включают распознавание мошеннических звонков, жестовое управление съёмкой, автоматическую обработку видео и «Круг поиска» (Circle and Search).

Обе модели работают под управлением Android 15 и поддерживают двойную SIM-карту (nanoSIM + eSIM), Face ID и сканер отпечатков, Wi-Fi 7 (Fold) или Wi-Fi 6E (Flip3), Bluetooth 6.0, GPS и NFC с FeliCa.