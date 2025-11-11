Сайт Конференция
Kefir32
В сети опубликованы первые рендеры будущего смартфона Samsung Galaxy S26+
Samsung Galaxy S26+ показан в первых рендерах, созданных на основе CAD-чертежей

Первые CAD-рендеры смартфона Samsung Galaxy S26+ появились в сети благодаря инсайдеру @OnLeaks. Изображения демонстрируют устройство с плоским дизайном корпуса и тройной камерой на задней панели, сохраняя преемственность с серией Galaxy S25.

Источник изображения: @OnLeaks x AndroidHeadline

Модуль камер выполнен в дизайне, аналогичном модели Galaxy S25 Edge. По имеющимся данным, ранее анонсированная в рендерах модель Galaxy S26 Edge не поступит в продажу и будет заменена Galaxy S26 Plus.

Габариты устройства составят 158,4 × 75,7 × 7,35 мм, что практически идентично показателям Galaxy S25+. Смартфон сохранит 6,7-дюймовый QHD+ дисплей с технологией LTPO и адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц. Ёмкость аккумулятора останется на уровне 4900 мА·ч.

Согласно утечкам, Galaxy S26+ получит поддержку стандарта беспроводной зарядки Qi2 с магнитным креплением. В большинстве рынков устройство будет оснащаться процессором Exynos 2600, тогда как чипсет Snapdragon 8 Elite Gen 5 будет использоваться исключительно в модели S26 Ultra. Объём оперативной памяти составит 12 ГБ.

Источник изображения: @OnLeaks x AndroidHeadline

По информации от инсайдеров, серия Galaxy S26 может быть представлена в феврале следующего года. Все сведения о характеристиках и сроках анонса остаются предварительными и могут быть изменены до официального релиза.

#смартфон #samsung galaxy #самсунг #galaxy s26 #@onleaks #@onleaks x androidheadline #samsung galaxy s #samsung galaxy s26+
Источник: androidheadlines.com
