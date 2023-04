А именно: в Assassin’s Creed Origins и Resident Evil 4 Remake.

Не так давно вышедшая игра The Last of Us Part 1 вызвала целую волну негатива в адрес её разработчиков со стороны компьютерного сообщества в связи с плохой оптимизацией для ПК и возникновением целого ряда ошибок в процессе прохождения: как сообщает ресурс Wccftech, на помощь геймерам приходят специалисты NVIDIA, которые выпустили свежую «заплатку» GeForce Hotfix для набора графических драйверов, получившую порядковый номер 531.58.

Источник изображения: Twitter, Naughty Dog

Сообщается, что обновление не только исправляет проблемы со случайными «вылетами» в тайтле The Last of Us Part 1 для обладателей графических адаптеров серии GeForce RTX 30, но и исправляет ошибки в паре других игровых приложений: так, фанаты Resident Evil 4 Remake более не будут страдать от багов, возникающих при задействовании FXAA, а геймеры, предпочитающие наслаждаться игровым процессом Assassin’s Creed Origins, не будут сталкиваться с возникновением разного рода нестабильностей, наблюдавшихся при использовании драйвера версии 531.18.

Впрочем, игрокам, которые не испытывают подобных проблем или готовы с ними мириться, рекомендуется дождаться свежей версии графических драйверов с пометкой WHQL, которая должна появиться в ближайшем будущем и содержать в том числе данные исправления.

Ознакомиться со списком улучшений и изменений, а также скачать «заплатку» имеется возможность на специальной странице официального сайта NVIDIA.