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Пока компьютерное сообщество томится в ожидании скорого дебюта десктопных процессоров Intel 11-го поколения, некоторые удачливые энтузиасты, успевшие приобрести новенький Core i7-11700K в одном из немецких онлайн-магазинов, продолжают делиться с широкой общественностью результатами тестов новинки: так, несколько дней назад один из первых владельцев новой модели раскрыл уровень производительности процессора в ряде бенчмарков, а сегодня, благодаря стараниям ещё одного обладателя новенького CPU, стали известны свершения новинки в нескольких известных играх в сравнении с предшественником.

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Источник изображения: Mindfactory

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Тестовый стенд исследователя включал в себя непосредственно сам 8-ядерный 16-поточный процессор Core i7-11700K, материнскую плату ROG Strix Z590-E Gaming WiFi производства ASUS, оперативную память DDR4-3733 (16-16-16-36) и графический адаптер NVIDIA GeForce RTX 3080. Соперником новинке выступил его предшественник в лице Core i7-8700K, наделённый 6 ядрами/12 потоками. Обе модели тестировались на равной частоте в 5,0 ГГц по всем ядрам.

Взглянув на результаты тестирования в ряде популярных тайтлов, можно отметить, что представитель семейства Rocket Lake-S не выглядит впечатляюще на фоне своего предшественника: так, в разрезе значения средней кадровой частоты при разрешении 1080p в Metro Exodus процессор Core i7-11700K уступает Core i7-8700K около 3.0 %, в Red Dead Redemption 2 опережает своего оппонента всего на 0.6 %, в Borderlands 3 оказывается позади на 2.2 %, а в Crysis Remastered отстаёт в среднем на 2.6 %.

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Intel Core i7-8700K, Metro Exodus

Intel Core i7-11700K, Metro Exodus

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Intel Core i7-8700K, Red Dead Redemption 2

Intel Core i7-11700K, Red Dead Redemption 2

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Intel Core i7-8700K, Borderlands 3

Intel Core i7-11700K, Borderlands 3

Intel Core i7-11700K, Core i7-8700K, Crysis Remastered

Источник изображений: Hardwareluxx, chilchiubito

По мнению энтузиаста, достаточно посредственные результаты Core i7-11700K могут быть связаны с устаревшей версией BIOS, не оптимизированной для процессоров семейства Rocket Lake-S.

Остаётся надеяться, что новые прошивки для материнских плат позволят настольным процессором Intel 11-го поколения полностью раскрыть свой потенциал.