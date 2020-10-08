Топовый Ryzen 9 5950X оказался производительнее флагманского Core i9-10900K в официальных тестах AMD
В рамках официального анонса настольных процессоров Ryzen 5000 представители компании AMD поведали широкому компьютерному сообществу немало интересных деталей касательно новой архитектуры Zen 3 и улучшения ряда характеристик, однако наиболее животрепещущей темой, порождающей немало споров, до сих пор остаётся исследование уровня производительности новых CPU и последующий сравнительный анализ на фоне продуктов конкурирующей стороны.
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Именно поэтому сравнение Ryzen 9 5950X и его предшественника в лице Ryzen 9 3950X, несомненно, вызывает интерес, однако наибольший накал страстей возникает при сопоставлении уровня производительности топового продукта AMD и флагманского процессора Intel Core i9-10900K.
Согласно слайдам с официальной презентации AMD, которыми делится с общественностью энтузиаст momomo_us, топовый настольный процессор Ryzen 9 5950X, получивший в свое распоряжение 16 ядер с поддержкой технологии SMT и частотной формулой 3,4/4,9 ГГц в базовом/максимальном режимах, превосходит своего оппонента из стана «синей команды» в ряде прикладных задач: при работе с САПР (SOLIDWORKS 2019) преимущество достигает 6 %, при редактировании видео (Adobe Premiere Pro 14.3.1) новинка оказывается впереди на 13 %, при компиляции (GCC) отрыв составляет 14 %, а в вопросах рендеринга (V-Ray 4.10) новый CPU превосходит конкурента на ощутимые 59 %.
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Источник изображений: AMD
Что касается игровой производительности, то и тут Ryzen 9 5950X занимает лидирующие позиции, превосходя Core i9-10900K в таких популярных тайтлах, как Shadow of the Tomb Raider (+5 %), Total War: THREE KINGDOMS (+5 %) и Ashes of the Singularity (+11 %), а также демонстрирует равные показатели в Far Cry New Dawn.
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Впрочем, вполне вероятно, что геймерам больше подойдёт модель рангом пониже, а именно 12-ядерный 24-поточный AMD Ryzen 9 5900X, который нарушил гегемонию Core i9-10900K в игровом секторе, а Ryzen 9 5950X найдёт своё призвание в системах, предназначенных для профессиональных задач.
Стоит напомнить, что флагманский процессор AMD поступит в продажу 5 ноября, а его рекомендованная стоимость составит $799.
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