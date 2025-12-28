Я решил сделать тематическую подборку из наиболее интересных смартфонов, компьютерного «железа» и прочих гаджетов, которые мне запомнились за уходящий 2025 год. Что-то из этого списка я непосредственно тестировал, что-то просто смотрел и «щупал» на выставках и презентациях, а что-то покупал себе и знакомым людям. Сразу оговорюсь, что данный материал носит сугубо субъективный характер, это не ТОП-10 чего-то там, это не подборка лучших товаров в своей категории, лучших покупок к Новому Году и так далее. Однако все перечисленные девайсы как минимум стоят того, чтобы обратить на них внимание.

Смартфоны

Так как через мои руки чаще всего проходят смартфоны, соответственно, выбор наиболее интересных из них был несколько затруднителен. Поэтому решил разделить эту категорию на две подкатегории – смартфоны в ценовом сегменте свыше 20 000 рублей, а также бюджетные смартфоны ценой до 20 000 рублей.

Смартфоны с ценой более 20 000 рублей

Пожалуй, наиболее необычным, интересным и запоминающимся я могу назвать представленный в конце лета игровой смартфон Infinix GT 30 Pro, на который я сделал обзор . Помимо достаточно производительной начинки и необычного дизайна, стилизованного под киберпанк, данный смартфон также имеет очень интересный функционал в виде настраиваемых сенсорных кнопок на боковой рамке, которые можно нажимать указательными пальцами как «бамперы» на геймпадах или портативных игровых консолях. Встроенный софт позволяет гибко настроить их работу, фактически, имитируя нажатия на любую область экрана и расположенные там экранные кнопки. Не случайно Infinix GT 30 Pro стал официальным смартфоном киберспортивной лиги PUBG Mobile – в этой игре при помощи сенсорных кнопок-бамперов можно целиться и стрелять, что делает управление намного приятней и удобней, разгружая при этом большие пальцы, которым теперь приходится меньше «скакать» по мелким экранным кнопкам.

Смартфон Infinix GT 30 Pro, вид с двух сторон

Бюджетные смартфоны до 20 000 рублей

Из бюджетных смартфонов с ценой не более 20 000 рублей мне больше всего запомнился Infinix NOTE 50. Почему именно он? Данная модель является младшей в линейке Infinix NOTE 50, в которую входит также улучшенная версия Infinix NOTE 50 Pro и флагманский Infinix NOTE 50 Pro+ 5G+. При этом все смартфоны линейки имеют практически идентичный дизайн корпуса с металлической боковой рамкой из прочного сплава с очень приятной на ощупь гладкой матовой поверхностью. Таким образом, даже младший Infinix NOTE 50 выглядит и ощущается дороже и солиднее многих смартфонов своей ценовой категории. Впрочем, если бюджет ещё более ограничен и есть желание сэкономить на «флагманском» внешнем виде и металлической боковой рамке (тем более, если смартфон всё равно будет носиться в защитном чехле), то можно обратить внимание на Infinix HOT 50 Pro, который предложит примерно аналогичное «железо», набор камер и дисплей (с некоторыми незначительными оговорками), позволив сэкономить при этом до пяти тысяч рублей.

Смартфоны Infinix NOTE 50 в разных вариантах расцветки корпуса

Планшеты

С того момента, как смартфоны с достаточно большой диагональю экрана буквально заполонили рынок, планшеты на том же «Андроиде» стали пользоваться заметно меньшей популярностью. Даже редакциям тематических ресурсов не особо интересны тесты планшетов – в среднем за год я тестирую по 5-6 смартфонов по заказу разных изданий, тогда как вероятность выпадения заказа на обзор какого-либо планшета составляет примерно 1/3. Таким образом, в этом году я не имел дело с планшетами по работе, однако, буквально на днях мне довелось выбирать планшет в качестве новогоднего подарка. Ценовой диапазон был ограничен 10-15 тысячами рублей и за эти деньги я в итоге выбрал TECNO MegaPad 11, который с учётом скидки обошёлся мне в 13 000 рублей в одной из розничных сетей. Не сказать, что выбор был быстрым и лёгким, но я остановился на этом варианте по ряду причин. Во-первых, соотношение характеристик и цены (с учётом скидки). Используемый процессор MediaTek Helio G99 в целом является стандартным решением для планшетов данного ценового диапазона, однако тут установлено 8 ГБ оперативной памяти, которых хватит надолго хотя бы для того, чтобы операционная система, браузер и прочие приложения работали шустро и не тупили. В ценовом сегменте до 10 000 рублей представлено много планшетов с 4 ГБ оперативки, но это откровенно ни о чём, работа с таким планшетом даже в самых базовых задачах превратится в каторгу, а экономия явно выйдет боком. В выбранной мной версии планшета TECNO MegaPad 11 установлено 128 ГБ встроенной памяти, тогда как есть версия с 256 ГБ. В принципе, 128 ГБ тоже вполне достаточно, тем более, тут есть слот под карту microSD (пользуясь случаем, передаю привет «счастливым» владельцам iPad). Также опционально можно установить SIM и пользоваться всеми преимуществами сетей 4G в виде мобильного интернета где угодно, а не только дома рядом с Wi-Fi. Также у TECNO MegaPad 11 неплохой 11” экран с разрешением Full HD и частотой обновления 90 Гц.

Планшет TECNO MegaPad 11, вид спереди и сзади

Да, можно найти планшеты ещё дешевле от той же Digma, представленные множеством разных моделей, но их брать я не рискнул, так как Digma обычно ориентируется на самый низ рынка и что там с качеством продукции в целом – я не очень хорошо представляю, но имею некоторые опасения этот счёт. То же самое касается и недорогих планшетов под другими марками, про которые я вообще ничего не знаю. В то же время, к бренду TECNO у меня успело сформироваться хорошее отношение по итогам тестирования нескольких смартфонов линейки TECNO CAMON, которые предлагают в бюджетном сегменте весьма достойные характеристики и вполне приемлемое качество в целом.

Ноутбуки

В уходящем 2025 году я имел дело в основном с «ноутбучной продукцией» компании Maibenben. Ещё были наиболее бюджетные модели от iRu, но о них вспоминать как-то совсем не хочется. Компактные ноутбуки этих производителей в ценовом сегменте от 30 до 60 тысяч рублей демонстрировали корпуса из весьма посредственного пластика и клавиатуры, на которых не особо приятно работать. То ли дело ультрабуки от Honor! Да, там может и придётся переплатить за раскрученный бренд и за ту же цену технические характеристики будут заметно поскромнее, но зато там хотя бы будет аккуратный корпус из алюминиевого сплава, приятные кнопки и общее качество изготовления на надлежащем уровне.

Ноутбук Maibenben X16E X-Treme Tsunami с выносным блоком водяного охлаждения

И кто бы из представителей торговых сетей или редакционных составов уважаемых профильных изданий не пытался мне что-то доказывать на тему «бюджетного ценового сегмента», какого-то там позиционирования продуктов в линейке бренда и так далее, в этом вопросе я всё равно буду стоять на своём: в относительно компактных девайсах с ценником в несколько десятков тысяч рублей всегда можно сделать нормальный корпус из качественного материала, без скрипящих, прогибающихся и плохо подогнанных друг к другу элементов. То же самое касается клавиш и прочего. Можно даже поднять цену ещё на пару тысяч, но сделать всё это хотя бы из качественного пластика, а не из вторсырья, покрытого облезающей через пару месяцев эксплуатации серебрянкой. Да и алюминиевые сплавы пока ещё не цене золота. Как инженер по образованию я понимаю, что технология изготовления тоже станет несколько сложнее и дороже, но не настолько прям, чтобы существенно поднять ценник. Однако люди, получившие образование маркетолога, так не считают и вообще смотрят на все эти вещи под другим углом. Ну да ладно.

Ноутбук Maibenben X16B в стиле игры Atomic Heart

Но если всё же говорить о чём-то хорошем, то лично мне запомнилась пара ярких экспериментов от всё той же компании Maibenben, в рамках которых китайский бренд выпускал необычные и интересные модели игровых ноутбуков, включая игровой ноутбук с присоединяющимся внешним блоком водяного охлаждения Maibenben X16E X-Treme Tsunami , а также тематический Maibenben X16B, с дизайном в стиле игры Atomic Heart .

Смарт-часы

Тут я могу однозначно выделить Xiaomi Watch S4 в «мужском» варианте корпуса диаметром 47 мм. Эти умные часы запомнились очень приятным дизайном, богатым спортивным функционалом, позволяющим отслеживать даже длину шагов и изменение амплитуды вертикальных перемещений при беге, а также высоким качеством материалов и изготовления в целом. Тут используется настоящая нержавеющая сталь, из которой изготовлен сменный безель (ободок вокруг дисплея-циферблата). Последний, правда, фактически не выполняет никаких функций и выступает чисто в роли декоративного элемента. Зато для часов опционально доступны комплекты из других сменных безелей и ремешков, которые позволяют кардинально изменить внешний вид часов, сделав его более спортивным, деловым или «дизайнерским». При этом при установке нового безеля автоматически меняется и дизайн оформления циферблата, эксклюзивный для каждого такого комплекта из ремешка и безеля. Для этого в безелях есть небольшой чип и группа контактов, передающих нужную информацию на часы.

Разные варианты часов Xiaomi Watch S4 (47 мм), крайние слева и справа – стандартные варианты в белом и чёрном цвете соответственно, посередине – Xiaomi Watch S4 Rainbow.

Где-то в аду заботливые черти уже подогревают воду в персональном котле для маркетологов, которые придумали эту хитрую схему с активацией уже записанных в память устройства тем оформления циферблатов путём покупки и установки набора дополнительных аксессуаров. Но, чёрт возьми, в данном конкретном случае подобную непопулярную меру удалось обыграть весьма элегантно и ненавязчиво!

Также существует версия часов Xiaomi Watch S4 Rainbow с уже предустановленными безелем и ремешком, выполненными в более агрессивно-спортивном дизайне.

Компьютерное «железо»

Тут чисто субъективно выделю видеокарту Gigabyte GeForce RTX 4060 WINDFORCE OC 8 GB. В самом начале 2025 года, когда я купил эту видеокарту, решения на базе чипа RTX 4060 всё ещё были наиболее оптимальными по соотношению производительности к цене, если рассматривать продукцию от Nvidia. При этом GeForce RTX 4060 позволяла играть в долгожданный (в самом прямом смысле слова) S.T.A.L.K.E.R. 2 в разрешении Full HD на средних настройках графики с DLSS в режиме качества при относительно комфортной и стабильной частоте кадров (с учётом уже вышедших на тот момент патчей).

Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 4060 WINDFORCE OC 8 GB – чёрная, компактная и брутальная

Почему мой выбор пал на эту конкретную модель видеокарты от данного производителя? Ну, во-первых, лично я просто хорошо отношусь к продукции Gigabyte, так что если буду брать для себя и за свои деньги материнскую плату или видеокарту, то, в первую очередь, буду «голосовать рублём» за продукцию данной компании. Либо, как вариант, присмотрюсь к решениям от ASUS. MSI тоже хорошие продукты делает, но с ними просто у меня как-то «исторически не сложилось». Так или иначе, уважение к бренду Gigabyte не на пустом месте возникло. Компания много лет на рынке, откровенных косяков за их продукцией по своему личному опыту не замечал, а купленная в 2003 году видеокарта GeForce FX 5700 их производства до сих пор в исправном рабочем состоянии стоит в одном из старых ПК с Windows XP, на котором я иногда гоняю игры тех лет.

Что до видеокарты Gigabyte GeForce RTX 4060 WINDFORCE OC 8 GB, то она может похвастаться достаточно брутальным, но лаконичным дизайном, без сомнительных «украшений». Система охлаждения имеет два вентилятора, при этом сама карта достаточно компактная. По сравнению с всё ещё относительно актуальными картами линейки RTX 3000 с аналогичной производительностью, младшая модель линейки RTX 4000 обеспечивает полную поддержку DLSS 3 с технологиями, недоступными картам предыдущего поколения, а также более низкие энергопотребление, нагрев и уровень шума. Бонусом идёт небольшой заводской разгон, правда, чисто символический и служащий скорее маркетинговым целям, для добавления пары букв «OC» в название.

Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 4060 WINDFORCE OC 8 GB

В начале февраля 2025 года, когда я купил видеокарту Gigabyte GeForce RTX 4060 WINDFORCE OC 8 GB, её цена составляла около 40 000 рублей. Сейчас же существенно дешевле можно купить модели видеокарт на базе чипов GeForce RTX 5060, на момент написания материала они обойдутся в официальной российской рознице в среднем в 35 000 рублей. Тем не менее, я всё же оставлю упоминание о Gigabyte GeForce RTX 4060 WINDFORCE OC 8 GB в списке самых интересных девайсов уходящего 2025 года, хотя бы ради справедливости. Как-никак, для меня это было, наверно, самое лучшее приобретение в уходящем году. Одно из лучших – так точно!

Мышки

Rapoo MT760M / MT760L – две модели эргономичных мышек с богатым функционалом для комфортной и максимально продуктивной работы. Отличаются, соответственно, размерами: MT760M подойдёт под ладонь небольшого и среднего размера , в то время как MT760L – под большую руку. В плане эргономики, да и дизайна в целом, мы имеем практически аналог известной Logitech MX Master 3S. Насколько я понимаю, над дизайном этих мышек работало одно и то же дизайн-ателье. Но это не точно.

Мышь Rapoo MT760M

Так или иначе, Rapoo MT760M / MT760L предлагают эргономичную форму с наклонным расположением ладони и упором под большой палец, которым также можно вращать расположенный сбоку металлический валик прокрутки. Из прочих достоинств модели можно выделить различные варианты подключения – по проводу, по Bluetooth или через беспроводные USB адаптеры, которых в комплекте с мышкой целых две штуки. Поддерживается подключение сразу к нескольким устройствам по Bluetooth с возможностью быстрого переключения между ними нажатием одной кнопки, а также сразу к двум ПК через беспроводные USB адаптеры, при том, фирменное программное обеспечение в таком случае позволяет организовать единое рабочее пространство, перемещая курсор с экрана одного ПК на экран другого. Мало того – таким образом даже можно копировать с одного ПК на другой файлы или фрагменты текста. Помимо этого программное обеспечение позволяет гибко настроить работу сенсора и клавиш мышки, записывать макросы и так далее. В беспроводном режиме мышь работает за счёт встроенного несъёмного аккумулятора.

Из спорных моментов, помимо несъёмного аккумулятора, который рано или поздно придёт в негодность, можно отметить софт-тач покрытие некоторых элементов корпуса и переключатели под основными клавишами, которые нажимаются мягко и без характерного щелчка, лишь слегка «проваливаясь» – последнее сугубо на любителя.

Клавиатуры

За год через мои руки прошло несколько клавиатур, среди которых было несколько интересных компактных беспроводных моделей от той же Rapoo, но не сказать, что они мне сильно «зашли» и запомнились. Зато весной на выставке китайской пользовательской электроники ICEE 2025 я увидел, пощупал и даже немного потестировал «не отходя от кассы» клавиатуры компаний Syntech и Womier. Подробнее об этом можно почитать в моём репортаже с выставки ICEE 2025 .

Одна из клавиатур от Syntech, представленных на выставке ICEE 2025

Механические игровые клавиатуры этих брендов отличаются разнообразными дизайнами оформления с возможностью самостоятельной кастомизации, а также высоким качеством изготовления, которое ощущается буквально на тактильном уровне. Был бы рад что-то подобное потестировать и полноценно заобзорить в следующем 2026 году!

Одна из клавиатур от Womier, модель WK61

Она же, вид снизу

Геймпады

Пожалуй, я соглашусь с тем утверждением, что лучшие геймпады для ПК выпускает Microsoft. Если говорить о геймпадах от других производителей, также совместимых с протоколом Xinput, благодаря которому современные игры подхватывают такие геймпады на лету и без необходимости ковыряться в настройках, то тут оказывается весьма непростой задачкой найти что-то с настолько же продуманной эргономикой и чувствительными, точными, мягкими аналоговыми стиками и курками. А для меня это очень важно, ведь играю я в основном в шутеры, требующие точного и плавного перемещения прицела. Даже не удивительно, что фирменные геймпады от «мелкомягких», изначально создаваемые в комплексе с их консолями Xbox, являются определённым эталоном. Ведь откровенно плохой контроллер может основательно подпортить позиции игровой консоли в целом, даже если во всём остальном она получилась весьма удачной.

А для тех, кому не достаточно эргономики, качества и функционала стандартного беспроводного геймпада от актуальных консолей Xbox, существует его более продвинутая «элитная» версия Microsoft Xbox Elite Wireless Controller. Такой контроллер позволяет легко и быстро менять стики и крестовину на стики и крестовину немного другого вида в зависимости от конкретной игры или вашего стиля игры, а также опционально устанавливать специальные «лепестки» под нижнюю поверхность геймпада, дублирующие нажатия кнопок. Также тут есть переключатели, ограничивающие ход курков. Сменные крестовины, стики и лепестки выполнены из металла, тогда как бамперы и курки всё же сделаны из пластика с блестящим серебристым покрытием под металл. Корпус геймпада покрыт софт-тач покрытием и имеет резиновые накладки по бокам для лучшего хвата.

Геймпад Microsoft Xbox Elite Wireless Controller (2-е поколение)

Но у этой версии геймпада есть и некоторые спорные моменты. Так, при слишком активной игре могут буквально отваливаться сменные стики и крестовина, так как для их фиксации используется магнит. Также не совсем удобно и то, что тут отказались от цветовой маркировки кнопок с буквами A, B, X и Y, да и сами эти обозначения нанесены серым цветом, едва различимым на чёрно фоне. И это при том, что во многих играх в тех же всплывающих подсказках, в том числе, во время QTE, нужная клавиша дополнительно обозначается соответствующим букве цветом, что позволяет быстрее ориентироваться. Но создатели этого геймпада, видимо, ориентировались на самых продвинутых геймеров, которым подобные визуальные подсказки не нужны. Ну и остаются вопросы к софт-тач покрытию – никто заранее не сможет предугадать, спустя какое время оно превратится в липкое облезающее нечто.

Прочие интересные девайсы

Напоследок решил выделить тройку устройств, не входящих ни в одну из вышеперечисленных категорий, но, тем не менее, тоже весьма интересных.

Охлаждающая подставка для ноутбука Flydigi BS1 . На первый взгляд это вполне типичная подставка для охлаждения игрового ноутбука, но на деле устройство оказалось намного интереснее. Так, тут можно выбирать режимы охлаждения, от наиболее тихого, до экстремального оверклокерского, получая высокую эффективность охлаждения ценой заметного гула и вибраций от вентилятора в подставке. Также есть и умный режим с автоматическим управлением скоростью вращения вентилятора в зависимости от реальной температуры компонентов системы, что было реализовано через фирменное программное обеспечение и сопряжение подставки с ноутбуком по Bluetooth.

Охлаждающая подставка для ноутбука Flydigi BS1

Трекбол Kensington Orbit Fusion Wireless Trackball . Мой первый опыт работы с трекболами начался с продукции достаточно именитого бренда Kensington. Поначалу было непривычно, но спустя пару дней практики в повседневных рабочих задачах стало даже удобно. А фирменное ПО позволило дополнительно настроить работу трекбола под себя. Однако стоит понимать, что данный контроллер плохо подойдёт для игры в динамичные шутеры от первого лица. А вот для стратегий и RPG – в самый раз!

Трекбол Kensington Orbit Fusion Wireless Trackball

Под самый конец года у меня появился интересный проектор Wanbo Projector X5 Pro, обзор на который также выходил в моём блоге на Overclockers . Устройство запомнилось стильным дизайном, относительной компактностью, яркими насыщенными цветами, а также наличием встроенного функционала умного телевизора на базе Android TV, что позволяет использовать данный проектор в том числе и как полностью самостоятельный девайс.

Проектор Wanbo Projector X5 Pro

На этом, пожалуй, всё! Буду надеяться, что в новом 2026 году удастся познакомиться с не менее интересными устройствами, гаджетами и «железом», чего желаю и всем вам!