Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Спецификации PCIe® 6.0 новой версии стали доступны

Спецификация PCIe® 6.0 новой версии стала доступной на сайте. PCIe 6.0 увеличит скорость передачи данных до 64 ГТ/с на контакт по сравнению с 32 ГТ / с в случае PCIe 5.0 и 16 ГТ / с в случае PCIe 4.0.
[ ] для раздела Блоги
+
7000р скидка на RTX 2080 Super - цена радует
17000р скидка на RTX 2080 в Ситилинке
Цена RTX 3090 пошла вниз несмотря на падение рубля
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

PCI SIG — некоммерческая организация PCI Special Interest Group, основанная в 1992 году. Своё нынешнее наименование консорциум PCI SIG получил в 2000 году. Организация PCI SIG занимается развитием и управлением стандартами передачи данных, основанными на шине PCI.

реклама

Недавно консорциум выпустил черновик обновлённой версии 0.7 документации по стандарту PCIe® 6.0 (PCI-Express 6.0).

анонсы и реклама
<b>RTX 3070 в продаже</b>
RTX 4000 в Ситилинке
3070 3080 3090 в XPERT.RU - успей до подорожания
2080 Ti Gigabyte AORUS по беспрецедентно низкой цене
RTX 3090 нерефы в Ситилинке в большом колве
3090 Gigabyte Aorus в Регарде
RTX 5000 - 16Gb, 169 т.р. в Ситилинке
Нереф RTX 3090 в Регарде
Куча RTX 3090 в Compeo.ru
3090 Inno3D в продаже

Выпуск новой «полной версии» спецификации указывает на то, что технология была определена, а её электрические характеристики были проверены с помощью тестовых микросхем. По сути, это означает, что PCIe 6.0 готов и работает, поэтому окончательная доработка его где-то в 2021 году — лишь вопрос времени.

PCIe 6.0 увеличит скорость передачи данных до 64 ГТ/с на контакт по сравнению с 32 ГТ/с в случае PCIe 5.0 и 16 ГТ/с в случае PCIe 4.0. Стремясь увеличить скорость передачи данных и полосу пропускания, в новом интерфейсе была принята импульсная амплитудная модуляция с четырехуровневой сигнализацией (PAM4), которая также используется для высокопроизводительных сетевых технологий, таких как InfiniBand, а также памяти GDDR6X. Кроме того, PCIe 6.0 использует обнаружение и исправление ошибок методом упреждения (FEC) с малой задержкой для обеспечения высокой эффективности. 

реклама

Ключевые характеристики спецификации PCIe 6.0 выглядят следующим образом:

  • Скорость передачи данных составляет 64 ГТ/с; 
  • Переход к кодированию PAM4 (Pulse Amplitude Modulation 4), импульсная амплитудная модуляция с четырьмя уровнями; 
  • Обнаружение ошибок и коррекция информации методом упреждения (FEC, Forward Error Correction) с малой задержкой и дополнительными механизмами для повышения эффективности использования полосы пропускания; 
  • Обратная совместимость со всеми предыдущими поколениями спецификаций. 

реклама

В целом, стандарт PCIe 6.0 является важным шагом вперед для интерфейса, и, поскольку он вводит множество нововведений, потребуется немало усердия и дисциплины для доведения технологии до рынка и конечных потребителей.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

pci express 5.0 pci express 6.0
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование смартфона Philips Xenium S566
5
Сводное тестирование трех поколений видеокарт в играх Far Cry 5 и Far Cry New Dawn
15
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AS500
76
Битва игровых компьютеров: Core i3-10100F & GeForce GTX 1660 Super и Ryzen 3 3100 & Radeon RX 5500 XT
38
Обзор и тестирование корпуса Fractal Design Define 7 Compact
53
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Tom Clancy's The Division
19
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: ноябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
16
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Hive FRGB
31
Обзор и тестирование смартфона Philips Xenium S266
17
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1400 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
23

Интересные материалы

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: октябрь 2020
28 октября 2020 35
Тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070: еще один бестселлер
27 октября 2020 217
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 OC (ROG-Strix-RTX3070-O8G-Gaming)
29 октября 2020 147
Битва игровых компьютеров: Core i3-10100F & GeForce GTX 1660 Super и Ryzen 3 3100 & Radeon RX 5500 XT
3 ноября 2020 38
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Horizon Zero Dawn
27 октября 2020 38
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1400 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
30 октября 2020 23

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

7 дешёвых смартфонов Xiaomi и Redmi получили официальную глобальную прошивку MIUI 12 Stable
1
NVIDIA существенно снизила цены на видеокарты GeForce RTX 3080/3090 FE в некоторых странах
39
Блокада прорвана: результаты тестирования AMD Ryzen 5 5600X доступны на HWBot
45
Наблюдается рост случаев совместного выхода из строя GeForce RTX 3090 и блоков питания
287
Одна из компоновочных особенностей AMD Ryzen 5000 обеспечивает прирост быстродействия в играх
171
NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti получит 20 Гбайт памяти и 10496 ядер CUDA — данные инсайдера
166
Обладатель AMD Radeon RX 6800 XT поделился данными об уровне производительности новинки в TSE
11
8-ядерный процессор Intel 11-го поколения обошёл 10-ядерный Core i9-10900K на 18% в Userbenchmark
33
Выход S.T.A.L.K.E.R. 2 приближается
10
Ситуация с доступностью видеокарт NVIDIA GeForce RTX 30 улучшается, но очень медленно
175
Йеннифер, Цири и Кагыр — новые фото со съемок второго сезона «Ведьмака»
11
7 смартфонов Xiaomi 2020 года получили официальную стабильную прошивку MIUI 12 в Европе
+
Названы сроки выхода Android 11 на MIUI 12 для 30 смартфонов Xiaomi – Mi 9, Mi 9T, Mi 10 и другие
1
Демонстрация возможностей Ryzen 5 5600X в новом видео — на частоте 4,75 ГГц CPU обогнал i7-10700K
57
Процессоры AMD Ryzen 5000 могут не преодолеть порог частоты Infinity Fabric в 1900 МГц
44
Первая демонстрация The Elder Scrolls 6 — Тодд Говард рассказал, когда ее ждать
15
GeForce RTX 3080 Ti-20 Гб за 900$ будет соперничать с Radeon RX 6800 ХТ за 649$ – Wccftech
22
Глобальный фанатский проект Project Diablo II стартует через два дня
1
GeForce RTX 3060 Ti уже демонстрируется арабским магазином
34
Начало конца: поручив производство компонентов TSMC, компания Intel приведёт собственное к деградации
25

Популярные статьи

5 причин не доверять фантастическим результатам AMD Radeon 6000 и не хоронить Nvidia раньше времени
155
Windows 10 тонет в багах и бесконечных изменениях, но возможности выбора ОС не осталось
149
Битва игровых компьютеров: Core i3-10100F & GeForce GTX 1660 Super и Ryzen 3 3100 & Radeon RX 5500 XT
38
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AS500
76
Игровая сборка на GeForce RTX 3070 – оптимальный ПК в конце 2020 года
43
Сводное тестирование трех поколений видеокарт в играх Far Cry 5 и Far Cry New Dawn
15
Наглядное пособие по работе с "редактором кривой" программы MSI Afterburner (MSI)
39
Обзор и тестирование смартфона Philips Xenium S566
5
История оверклокинга - соревнования 2008 года
7

Сейчас обсуждают

Tempestus Scion
23:09
Отлично! Ждём! Может доллар немного упадёт и куплю!
Реальная видеокарта GeForce RTX 3060 Ti появилась на фотографиях и видео
SATelit
23:08
Так кто против? Все только за, проблема не в получении, а в оптимизации к железу разрабами своего поделия. А там всё печально, особенно для старого железа.
В Steam уже началась предварительная загрузка Apex Legends
Dorga
23:08
Не мешай в кучу 5600 и 5600x,,в конце непонятно вообще сравнения, каких было процессоров, я вон даже длинный комент ляпнул.
Демонстрация возможностей AMD Ryzen 5 5600X в новом видео — новинка покорила планку в 4,75 ГГц
GumanoidT
23:07
Это LOL, если так будет то Куртка потерпит полное фиаско. Не допустит он этого. 499 - 3070. Логично будет 399 за 3060Ти, 299 за 3060, 249 за 3050Ти и 199 за 3050.
Стала известна цена и спецификации бюджетной GeForce RTX 3050 Ti – 6 Гб GDDR6, 192 бит и 3584 ядер
Terex VS
23:05
согласен
5 причин не доверять фантастическим результатам AMD Radeon 6000 и не хоронить Nvidia раньше времени
Dorga
23:04
Из-за того, что человек сравнивает, частоты совершенно разных архетектур. Помним FX 8320, который гнался до запредельных частот, но относительно тех же Zen с частой всего 3,5ггц, он был не очень. Если...
Демонстрация возможностей AMD Ryzen 5 5600X в новом видео — новинка покорила планку в 4,75 ГГц
Terex VS
23:04
аккуратнее. за слова отвечать придётся потом. спешить не надо давай реальные тесты приложений и игр дождёмся
5 причин не доверять фантастическим результатам AMD Radeon 6000 и не хоронить Nvidia раньше времени
Tempestus Scion
23:03
Посмотрим по бюджету.
Стала известна цена и спецификации бюджетной GeForce RTX 3050 Ti – 6 Гб GDDR6, 192 бит и 3584 ядер
Ennuigi.
23:01
Насмотрелись "Этот компьютер" на Ютубе и решили свою СО на Пельтье сделать. Вы просто гляньте, каких размеров система и как она сложна. С точки зрения простого юзера штука бессмысленная. Места много, ...
EK Water Blocks готовит гибридный кулер на базе модуля Пельтье
ZjMeT4
23:01
может лучше уже 3060 без ти?
Стала известна цена и спецификации бюджетной GeForce RTX 3050 Ti – 6 Гб GDDR6, 192 бит и 3584 ядер
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем