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PCI SIG — некоммерческая организация PCI Special Interest Group, основанная в 1992 году. Своё нынешнее наименование консорциум PCI SIG получил в 2000 году. Организация PCI SIG занимается развитием и управлением стандартами передачи данных, основанными на шине PCI.

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Недавно консорциум выпустил черновик обновлённой версии 0.7 документации по стандарту PCIe® 6.0 (PCI-Express 6.0).

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Выпуск новой «полной версии» спецификации указывает на то, что технология была определена, а её электрические характеристики были проверены с помощью тестовых микросхем. По сути, это означает, что PCIe 6.0 готов и работает, поэтому окончательная доработка его где-то в 2021 году — лишь вопрос времени.



PCIe 6.0 увеличит скорость передачи данных до 64 ГТ/с на контакт по сравнению с 32 ГТ/с в случае PCIe 5.0 и 16 ГТ/с в случае PCIe 4.0. Стремясь увеличить скорость передачи данных и полосу пропускания, в новом интерфейсе была принята импульсная амплитудная модуляция с четырехуровневой сигнализацией (PAM4), которая также используется для высокопроизводительных сетевых технологий, таких как InfiniBand, а также памяти GDDR6X. Кроме того, PCIe 6.0 использует обнаружение и исправление ошибок методом упреждения (FEC) с малой задержкой для обеспечения высокой эффективности.

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Ключевые характеристики спецификации PCIe 6.0 выглядят следующим образом:

Скорость передачи данных составляет 64 ГТ/с;

Переход к кодированию PAM4 (Pulse Amplitude Modulation 4), импульсная амплитудная модуляция с четырьмя уровнями;

Обнаружение ошибок и коррекция информации методом упреждения (FEC, Forward Error Correction) с малой задержкой и дополнительными механизмами для повышения эффективности использования полосы пропускания;

Обратная совместимость со всеми предыдущими поколениями спецификаций.

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В целом, стандарт PCIe 6.0 является важным шагом вперед для интерфейса, и, поскольку он вводит множество нововведений, потребуется немало усердия и дисциплины для доведения технологии до рынка и конечных потребителей.