Выпуск новых кабелей намечен на 2024 год.

Эти кабели, получившие название CopprLink, были анонсированы на мероприятии SC23 для HPC. Высокопроизводительные компьютеры станут первым целевым рынком для этой разработки, поскольку производители потребительских видеокарт, такие как NVIDIA, еще не анонсировали какие-либо графические процессоры PCIe 5.0.

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Хотя CopprLink вероятно связан с улучшением пропускной способности и передачей данных, а не обязательно с подачей питания, он безусловно вызывает некоторое любопытство относительно того, как может выглядеть потенциальный преемник кабеля или разъема 12VHPWR.

Среднестатистический потребитель вероятно больше осведомлен о существовании PCI-SIG из-за ранних случаев плавления кабелей для графических процессоров, таких как NVIDIA GeForce RTX 4090. Одна из ключевых областей, в которой потребители будут искать обновление для графического процессора следующего поколения будет находиться на самом разъеме PCIe. Разъем 12VHPWR и кабели поставляемые с блоками питания PCIe 4.0 безусловно упростили процесс установки до одного кабеля, но с некоторыми оговорками.

Неопределенность в отношении самого стандарта и возможность повреждения графического процессора, даже если частота таких случаев очень мала, вызвали опасения у некоторых потребителей.

На данный момент больше никакой информации о деталях или характеристиках не опубликовано, за исключением того, что в 2024 году мы должны ожидать появления внутренних и внешних кабелей с CopprLink.

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