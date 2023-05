Предметом эксперимента стала видеокарта MSI GeForce RTX 3070

В последнее время бразильские моддеры провели несколько удачных модификаций видеопамяти на графических картах GeForce и Radeon, а теперь они создали еще одну интересную карту RTX 30 с большим объемом памяти. Только на этот раз карта получила физический тумблер для выбора объема памяти между 8 ГБ или 16 ГБ.



Конечно, геймерам такая возможность не нужна, и они хотят иметь максимально возможный объем памяти. Однако обзорщикам такая возможность выбора объема может быть очень удобной.

Что касается карты, то это модель MSI RTX 3070 Ventus 2X, которая была модернизирована модулями большей емкости. Тумблер, вероятно, закорачивает определенные контакты и переключается между двумя BIOS, чтобы все работало. Это не первый проект с доработанной памятью, но как именно выглядит карта без системы охлаждения не понятно, так как нет фото.

Как отмечается, дополнительный буфер кадров дает заметную разницу для самых медленных кадров (1% и 0,1%). Средняя частота кадров также улучшилась, но разница не так значительна. Удвоенный объем памяти привел к уменьшению подтормаживаний в таких играх, как The Last of Us при настройках 1440p Ultra, которые, по мнению других обозревателей, очень требовательны к памяти.

Результаты будут зависеть от настроек игры. Карта, скорее всего, достигнет предела возможностей 8 ГБ при использовании Ultra настроек с трассировкой лучей, но в некоторых случаях даже 16 ГБ видеопамяти не имели никакого значения.

