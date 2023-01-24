Вокруг ядра Земли очень много загадок. Одна из них связана с сейсмическими колебаниями за последние несколько десятилетий. Некоторые ученые считают, что это свидетельство изменений во вращении внутреннего ядра, но другие расходятся во мнениях относительно их времени.
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Новое исследование предполагает, что внутреннее ядро Земли недавно перестало вращаться и меняет свое направление. Изменяющееся вращение может быть связано с небольшими колебаниями длины дня из года в год.
В январском выпуске научного журнала Nature Geoscience за 2023 год исследователи Сяодун Сун и И Ян из Пекинского университета заявили, что внутреннее ядро планеты перестало вращаться относительно других слоев примерно в 2009 году. Внутреннее ядро из раскаленного железа размером с Плутон, может вращаться независимо от мантии и коры из-за жидкого внешнего ядра, которое его окружает.
Исследователи сказали, что внутреннее ядро начало менять свое вращение после остановки, и что этот процесс повторяется примерно каждые 35 лет. В последний раз разворот произошел в начале 1970-х годов, а следующий может быть в середине 2040-х годов.
Исследование включало измерение сейсмических волн, которые проходят через Землю. Начало было положено в1964 году после анализа результатов землетрясений и ядерных взрывов. Волны, демонстрирующие значительные временные изменения в начале 1990-х годов, показали относительно небольшие изменения в течение последнего десятилетия. Это, возможно, свидетельствует о том, что вращение ядра остановилось. Исследователи нашли аналогичные данные начала 1970-х годов, и они коррелируют с изменениями продолжительности дня.
С этим не согласен сейсмолог Университета Южной Калифорнии Джон Видейл. Он считает, что внутреннее ядро колеблется каждые шесть лет, основываясь на данных о ядерных взрывах с конца 1960-х до начала 1970-х годов. У других геофизиков есть множество теорий, но Видейл не верит, что какие-либо модели адекватно объясняют все данные.
Одна теория утверждает, что внутреннее ядро значительно сдвинулось в период с 2001 по 2013 год, но с тех пор не изменилось. Геофизик Австралийского национального университета Хрвое Ткалчич заявил в своем исследовании, что ядро совершает циклы туда и обратно каждые 20–30 лет, а не меняется в одном направлении каждые 35 лет.
Однако он также сомневается в правильности всех предложенных теорий. Сейсмические данные дают лишь ограниченную информацию о том, что происходит внутри Земли. Другие теории постулируют, что внутреннее ядро может иметь внутри себя другое ядро. Так что ученым еще предстоит прийти к единому мнению о происходящих внутри Земли процессах.