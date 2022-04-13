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TechPowerUP опубликовал свой независимый обзор процессора Ryzen 7 5800X3D
Результаты довольно противоречивы и соответствуют официальным заявлениям AMD
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 Официальное эмбарго на обзор процессора Ryzen 7 5800X3D снимается через 2 дня, но он не будет доступен для продажи до 20 апреля. Это явно не помешало обозревателям получить образцы раньше срока. После первого обзора от XanxoGaming появился обзор от TechPowerUP, который содержит намного больше информации.

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 В тесте TechPowerUP использовался Ryzen 7 5800X3D в составе системы с 2 модулями памяти DDR4-3200 (16-20-20-34 1T) по 16 ГБ и сравнивался с процессорами Alder Lake с памятью DDR5-6000 (36-36-36-76 2T) такого же объема. Все игры тестировались с видеокартой GeForce RTX 3080 FTW3 Ultra от EVGA.

 AMD уделила большое внимание игровой производительности нового 8-ядерного процессора с 3D V-Cache, заявив, что производительность в среднем на 15% выше, чем у Ryzen 9 5900X. К сожалению, это не отразилось в диаграммах производительности, подготовленных TechPowerUP. TechPowerUP протестировали игры: Battlefield V, Borderlands 3, Cyberpunk 2077, Doom Eternal, Far Cry 5, Metro Exodus, RDR2 и Shadow of the Tomb Raider.

 Что подтвердилось, так это паритет Ryzen 7 5800X3D и Intel Core i9-12900K в игровых тестах. Благодаря более низкой на 140 долларов цене и хорошо зарекомендовавшей себя платформе AM4, это не должно остаться незамеченным потенциальными покупателями.

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 В среднем при разрешении 720p Ryzen 7 5800X3D может получить рост производительности до 10% по сравнению со своим аналогом 5800X.

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