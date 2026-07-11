Lenovo указала в своем каталоге ноутбуки ThinkPad E14 Gen 8 и E16 Gen 4 с процессорами Wildcat Lake с процессорами: Core 5 315, Core 5 320, Core 5 330 и Core 7 360

Компания Lenovo пополнила свой ассортимент мобильных компьютеров моделями ThinkPad E14 Gen 8 и ThinkPad E16 Gen 4 на базе линейки процессоров Wildcat Lake. Это первые модели ноутбуков ThinkPad, представленных с более доступной платформой Intel Core Series 3. Оба ноутбука, кроме того, доступны с процессорами Panther Lake.

Источник: Lenovo

реклама

Варианты на базе Wildcat Lake включают процессоры Core 5 315, Core 5 320, Core 5 330 и Core 7 360. Каждый процессор имеет два производительных P-ядра и четыре маломощных E-ядра, что дает пользователям новинок шесть физических ядер и шесть потоков. Максимальная частота P-ядер варьируется от 4,4 ГГц до 4,8 ГГц.

Эти процессоры включают интегрированную графику Intel Graphics с производительностью от 18 до 21 TOPS. Входящие в состав чипов NPU обеспечивают от 15 до 17 TOPS, что относит системы к категории ПК Lenovo с искусственным интеллектом, но это ниже требования в 40 TOPS для соответствия ПК Copilot+.

Конфигурации на базе Wildcat Lake ограничены одним слотом DDR5-5600 SO-DIMM с возможностью установки до 32 ГБ памяти. Также имеется один слот M.2 2242 PCIe 4.0, поддерживающий SSD-накопители объемом до 1 ТБ. Стоит отметить, что версии на базе Panther Lake поддерживают два слота для памяти и два слота для M.2-накопителей.

Источник: Videocardz

Модель E14 предлагает 14-дюймовые дисплеи WUXGA с разрешением 2.8K, а модель E16 — 16-дюймовые панели WUXGA и WQXGA. Некоторые дисплеи поддерживают частоту обновления 120 Гц.

Компания Lenovo пока не объявила цены и дату выпуска ни одной из моделей на базе процессоров Intel Wildcat Lake.