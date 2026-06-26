Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
NVIDIA выпустила драйвер 580.173.02 предназначенный для видеокарт GeForce GTX в Linux
Компания NVIDIA выпустила графический драйвер 580.173.02 для Linux, предназначенный для видеокарт на базе графических процессоров Maxwell, Pascal и Volta, включая серию GeForce GTX 10
реклама

Обновление сосредоточено на исправлении ошибок, а не на новых функциях. NVIDIA устранила ошибку, которая могла вызывать черные экраны после установки режимов в приложениях X11, использующих расширение Present.

Источник: Videocardz

Драйвер также исправляет проблему OpenGL, из-за которой буферы, выделенные через glBufferStorage без флагов хранения, могли перемещаться из памяти графического процессора в память хоста. Еще одно исправление касается задержки пробуждения, когда несколько потоков ожидают один и тот же сигнал Vulkan, что могло привести к задержкам и снижению производительности в некоторых приложениях.

реклама

NVIDIA также исправила проблему DKMS, которая могла препятствовать завершению сборки модулей ядра после установки драйвера с помощью Nvidia installer. Это должно помочь пользователям устанавливать драйвер вручную, а не использовать дистрибутивные пакеты.

Серия драйверов 580 является последней веткой Linux для графических процессоров GMxxx Maxwell, GPxxx Pascal и GVxxx Volta. NVIDIA заявляет, что эта ветка будет продолжать получать поддержку новых ядер Linux, X-серверов и критических исправлений ошибок в течение соответствующего периода поддержки. Пользователям с более новыми графическими процессорами GeForce следует использовать текущие драйверы NVIDIA из рабочей или функциональной ветки.

#nvidia #видеокарты #geforce #видеокарты nvidia #linux #обновление #geforce gtx #обновление драйверов #geforce gtx 10
Источник: videocardz.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Научно-фантастический фильм «Проект Аве Мария» стал самым успешным релизом 2026 года
Автомагистраль М-12 «Восток» продлят до Тюмени до конца года
Спин-офф «Рика и Морти» получил дату премьеры и новый трейлер
Высокие капоты пикапов и внедорожников связывают с 3000 летальных ДТП в США за последние 8 лет
Космический телескоп Euclid предоставил самое детализированное изображение центра Млечного Пути
Rockstar Games впервые ограничила доступ к части игрового мира GTA VI владельцам стандартной версии
ОДК: ПД-14 получил 16 новых технологий и относится к пятому поколению двигателей
На Казанском авиазаводе введён в строй новый цех площадью в три футбольных поля
РБК: Российские провайдеры осенью могут ввести тарифные планы с иностранным интернетом и без него
FSR 4.1.1 на RX 5700 XT на порядок увеличил задержку и заметно снизил fps по сравнению с FSR 3.1.5
Для LADA Azimut освоили выпуск бамперов на самой большой пресс-форме АВТОВАЗа весом 40 тонн
Xiaomi представила портативную кофемашину с аккумулятором на 7500 мАч и рабочим давлением 20 бар
Самозанятые с 1 октября смогут работать на одной платформе не больше 60 часов в месяц
Свежие скриншоты GTA 6 с обилием эффектов трассировки лучей вызывают вопросы о возможностях консолей
Standard Chartered прогнозирует рост Bitcoin до 500000$, Ethereum до 40000$, Aave до 3500$ к 2030 г.
Старые автомобили «Волга» получат увеличенный бензобак с защитой от коррозии
Китай с 2021 года произвел больше подводных лодок, чем Россия и США вместе взятые
Самый быстрый в мире мотоцикл разгоняется до 100 км/ч за 0,4 секунды на паровой тяге
В США полицейский дрон впервые обезоружил подозреваемого с помощью магнита
Эксплуатация 16 крупнейших пассажирских самолётов Airbus A380 приостановлена из-за трещин в крыльях

Популярные статьи

Обзор системной платы Gigabyte H81M-S2PV и почему AMD Ryzen был чисто маркетинговым на старте
Анатомия Росомахи с околонаучной точки зрения — регенерация и когти Логана
Разочаровывающие изменения ПК-гейминга за последние 10 лет — игры, технологии и комплектующие
Обзор игровой клавиатуры MSI Forge GK110
От Xbox 360 до Xbox Series S – двадцать лет деградации игровой индустрии
Обслуживание китайской видеокарты PowerColor AMD Radeon RX 470
Почему блогеры и форумы советуют откровенно слабые блоки питания и как на этом не прогореть
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter