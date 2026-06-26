Компания NVIDIA выпустила графический драйвер 580.173.02 для Linux, предназначенный для видеокарт на базе графических процессоров Maxwell, Pascal и Volta, включая серию GeForce GTX 10

Обновление сосредоточено на исправлении ошибок, а не на новых функциях. NVIDIA устранила ошибку, которая могла вызывать черные экраны после установки режимов в приложениях X11, использующих расширение Present.

Источник: Videocardz

Драйвер также исправляет проблему OpenGL, из-за которой буферы, выделенные через glBufferStorage без флагов хранения, могли перемещаться из памяти графического процессора в память хоста. Еще одно исправление касается задержки пробуждения, когда несколько потоков ожидают один и тот же сигнал Vulkan, что могло привести к задержкам и снижению производительности в некоторых приложениях.

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NVIDIA также исправила проблему DKMS, которая могла препятствовать завершению сборки модулей ядра после установки драйвера с помощью Nvidia installer. Это должно помочь пользователям устанавливать драйвер вручную, а не использовать дистрибутивные пакеты.

Серия драйверов 580 является последней веткой Linux для графических процессоров GMxxx Maxwell, GPxxx Pascal и GVxxx Volta. NVIDIA заявляет, что эта ветка будет продолжать получать поддержку новых ядер Linux, X-серверов и критических исправлений ошибок в течение соответствующего периода поддержки. Пользователям с более новыми графическими процессорами GeForce следует использовать текущие драйверы NVIDIA из рабочей или функциональной ветки.