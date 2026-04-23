Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
AOC представила 4K QD-OLED игровой монитор AGON Pro AG326UZD2
Новый AOC AGON Pro AG326UZD2 получил 32-дюймовую 4K QD-OLED панель с частотой обновления 240 Гц и разъемом DisplayPort 2.1

Компания AOC представила 31,5-дюймовый плоский игровой монитор AGON Pro AG326UZD2 с разрешением 4K, который является обновлением линейки 32-дюймовых OLED-мониторов AGON Pro. Официальные характеристики включают разрешение 3840 x 2160 пикселей, частоту обновления 240 Гц, время отклика 0,03 мс GtG, сертификацию DisplayHDR True Black 500 и пиковую яркость HDR до 1000 кд/м2 при 3% APL. В этом мониторе используется панель Samsung Display Penta Tandem QD-OLED 4-го поколения.

Источник: AOC

Новая модель является шагом вперед по сравнению с моделью AG326UD, которая использовала тот же 31,5-дюймовый формат 4K и время отклика 0,03 мс, но имел максимальную частоту обновления 165 Гц и сертификацию DisplayHDR True Black 400. AOC заявляет о 99,7% охвате цветового пространства DCI-P3, 96,9% Adobe RGB и 140,7% sRGB для AG326UZD2, а также о поддержке Adaptive-Sync и NVIDIA G-SYNC Compatible.

Источник: AOC

Возможности подключения соответствуют классу 32-дюймовых QD-OLED мониторов. AOC указывает один порт DisplayPort 2.1 с UHBR 20, два порта HDMI 2.1, один порт USB-C с подачей питания до 65 Вт, два порта USB-A для нисходящего потока, один порт USB-B для восходящего потока, разъем для наушников, встроенный KVM-переключатель и поддержку многооконного просмотра PiP/PbP. Монитор также оснащен двумя динамиками мощностью 8 Вт каждый.

Источник: AOC

AOC также сохранила полностью регулируемую подставку предшественника. AGON Pro AG326UZD2 поддерживает регулировку высоты на 150 мм, наклон, поворот и вращение. На странице продукта также указана трехлетняя гарантия с покрытием от выгорания OLED-экрана в соответствии с условиями технического обслуживания компании. Что касается цен, то рекомендованная розничная цена в Европе должна составлять около 999 евро.

#мониторы #aoc #qd-oled #мониторы aoc #qd-oled монитор #aoc agon pro ag326uzd2
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Продавцы на маркетплейсах теряют клиентов из-за ограничений для пользователей с включенным VPN
15
В России практически готов к эксплуатации самолёт для региональных перевозок Ил-114-300
3
Warner Bros. раскрыла актерский состав нового фильма «Властелин колец: Охота на Голлума»
+
Lenovo выпустит свой самый лёгкий ноутбук 19 мая
+
YouTube-блогер собрал ядерную батарейку из трубочек с тритием и солнечных элементов
+
Ugreen выпустила компактную зарядку GaN мощностью 45 Вт
+
Полностью импортозамещённый Ми-171А3 успешно завершил испытания в Якутии при –50°C
+
Журналист New Scientist раскрыл состояние дел в Чернобыле спустя 40 лет после катастрофы
+
Мессенджер MAX переименовали в МАКС в магазинах приложений
3
Рособрнадзор: Поколение ЕГЭ составляет костяк во всех отраслях российской экономики
6
Россия и КНДР состыковали первый автомобильный мост между двумя государствами
10
Военнослужащие США случайно раскрыли координаты ядерных бункеров в онлайн-карточках для тестов
+
Крупнейший производитель DRAM в Китае столкнулся с трудностями при запуске в производство HBM3
+
В Hardware Unboxed протестировали Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition в ряде игр и приложений
6
«КАМАЗ» вывел на рынок крюковой погрузчик на шасси поколения К5
1
InWin представила корпус COVALENT формата Full Tower с возможностью разместить 13 вентиляторов
5
В Москве с помощью роботов разобрали законсервированный с 2000-х годов корпус ядерного НИИ
+
Ferrari установила цену в 550 тысяч евро на свой первый электромобиль Luce
+
Tom’s Hardware назвали лучшие игровые процессоры в 2026 году
+
Рособрнадзор изучает возможность применения ИИ для проверки развернутых ответов ЕГЭ
+

Популярные статьи

Вторая жизнь GeForce 9500 GT — от коррозии до «Золотого издания» и кастомного охлаждения
71
Дирижабли и аэростаты – высотный щит России от дальнобойных БПЛА
8
Скромный обзор китайского ноутбука ICEBOOK ID5 на i9-13900HK
6
Обзор игровой клавиатуры MSI Forge GK600 TKL Wireless в двух цветах Sky и Violet
5
Xbox Game Pass без Call of Duty – как Аша Шарма ломает последний козырь Microsoft
3

Сейчас обсуждают

Виталий Крюков
09:24
С нашей стороны, видать, ограждение не успели сделать? :-)))
Россия и КНДР состыковали первый автомобильный мост между двумя государствами
Алексей Соснов
09:09
Заходят не под VPN , если конечно верно настроили. Просто приложение если например андроид, оно сечет, что запущен VPN в устройстве .
Продавцы на маркетплейсах теряют клиентов из-за ограничений для пользователей с включенным VPN
222
09:02
а можно я 20% от коммуналки не буду платить? или мне зарплату доплачивать не будут на 20%? не должно быть никакого допустимого превышения
В Госдуме не поддержали идею снижения нештрафуемого порога превышения скорости
Hard-Workshop
08:52
Нормально так пригорели некомпетентные хейтеры занимающиеся буллингом в комментариях, но вижу что накрутили всего по ~60 минусов всем неугодным, а ведь в гораздо менее популярных статьях накручивали и...
Вторая жизнь GeForce 9500 GT — от коррозии до «Золотого издания» и кастомного охлаждения
Hard-Workshop
08:42
"можно было бы..." - Ну да, можно БЫЛО БЫ, если бы видеокарту ремонтировали и модифицировали крайне некомпетентные хейтеры из комментариев... «Комментатор Henry Morgan выглядит как человек, который п...
Вторая жизнь GeForce 9500 GT — от коррозии до «Золотого издания» и кастомного охлаждения
usr721
08:14
Из-за нехватки самолетов Россия возвращает в эксплуатацию «кукурузники». Сибирский научно-исследовательский институт авиации предложил поднять с баз хранения около 700 самолетов АН-2, чтобы закрыть к...
В России практически готов к эксплуатации самолёт для региональных перевозок Ил-114-300
George Mendel
08:03
https://vc.ru/rl/1218350-9-samyh-moshnyh-igrovyh-kompyuterov-reiting-2026-goda 🖥️🏓 https://dtf.ru/obektivno/4735011-16-luchshikh-sbork-pk-dlya-igry-2026-godu
Xbox Game Pass без Call of Duty – как Аша Шарма ломает последний козырь Microsoft
ExtenZ
07:12
пруфы будут?
Xbox Game Pass без Call of Duty – как Аша Шарма ломает последний козырь Microsoft
Артём Поздняков
07:06
Сказал явно кремлесос🤣🤣🤣 сколько тебе платят,Иуда? Чтобы ты у Системы на бутылке сидел,? По самое горлышко?
Mediascope: Мессенджер MAX в России занял первое место по активности у пользователей
Артём Поздняков
07:02
Вас российский автопром ничему не научил? Там тоже машины делают Ну,типа машины Национальные Отечественные 🤢🤢🤮
Mediascope: Мессенджер MAX в России занял первое место по активности у пользователей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter