Новый AOC AGON Pro AG326UZD2 получил 32-дюймовую 4K QD-OLED панель с частотой обновления 240 Гц и разъемом DisplayPort 2.1

Компания AOC представила 31,5-дюймовый плоский игровой монитор AGON Pro AG326UZD2 с разрешением 4K, который является обновлением линейки 32-дюймовых OLED-мониторов AGON Pro. Официальные характеристики включают разрешение 3840 x 2160 пикселей, частоту обновления 240 Гц, время отклика 0,03 мс GtG, сертификацию DisplayHDR True Black 500 и пиковую яркость HDR до 1000 кд/м2 при 3% APL. В этом мониторе используется панель Samsung Display Penta Tandem QD-OLED 4-го поколения.

Источник: AOC

Новая модель является шагом вперед по сравнению с моделью AG326UD, которая использовала тот же 31,5-дюймовый формат 4K и время отклика 0,03 мс, но имел максимальную частоту обновления 165 Гц и сертификацию DisplayHDR True Black 400. AOC заявляет о 99,7% охвате цветового пространства DCI-P3, 96,9% Adobe RGB и 140,7% sRGB для AG326UZD2, а также о поддержке Adaptive-Sync и NVIDIA G-SYNC Compatible.

Источник: AOC

Возможности подключения соответствуют классу 32-дюймовых QD-OLED мониторов. AOC указывает один порт DisplayPort 2.1 с UHBR 20, два порта HDMI 2.1, один порт USB-C с подачей питания до 65 Вт, два порта USB-A для нисходящего потока, один порт USB-B для восходящего потока, разъем для наушников, встроенный KVM-переключатель и поддержку многооконного просмотра PiP/PbP. Монитор также оснащен двумя динамиками мощностью 8 Вт каждый.

Источник: AOC

AOC также сохранила полностью регулируемую подставку предшественника. AGON Pro AG326UZD2 поддерживает регулировку высоты на 150 мм, наклон, поворот и вращение. На странице продукта также указана трехлетняя гарантия с покрытием от выгорания OLED-экрана в соответствии с условиями технического обслуживания компании. Что касается цен, то рекомендованная розничная цена в Европе должна составлять около 999 евро.