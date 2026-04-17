Судя по утечке, процессор имеет спецификации оригинального чипа, выпущенного ещё четыре года назад

Известный инсайдер HXL опубликовал, по всей видимости, рекламное изображение "нового" процессора AMD Ryzen 7 5800X3D "10 YRS AMD AM4 Anniversary Edition". В сообщении указано, что запуск состоится во втором квартале 2026 года, а также говорится о 8 ядрах, 16 потоках, разгоне до 4,5 ГГц, 100 МБ кэша и TDP 105 Вт. Эти цифры совпадают с официальными спецификациями оригинального процессора AMD Ryzen 7 5800X3D.

Это не похоже на обновление платформы AM4 с более высокими тактовыми частотами или измененной конфигурацией кэша. Скорее, это переиздание оригинального Ryzen 7 5800X3D, чипа, выпущенного AMD 20 апреля 2022 года по рекомендованной розничной цене 449 долларов.

Ryzen 7 5800X3D больше не продается по рекомендованной розничной цене. В Micro Center сейчас указано, что товар больше не продаётся, а цены на Newegg имеют значение от 471 до 510 долларов, при этом всё ещё встречаются предложения от продавцов по более высоким ценам. Это значительно выше первоначальной цены в 449 долларов.

В прошлом месяце компания отметила 10-летие платформы AM4 и заявила, что AM5 будет следовать той же философии долгосрочной поддержки платформы. Ryzen 7 5800X3D, несомненно, был одним из самых успешных процессоров AMD для AM4. Если AMD действительно готовит юбилейную версию, то это будет означать возобновление поставок процессора, который практически исчез из розничной торговли. На данный момент неясно, означает ли это полноценное возобновление производства этой модели или просто появление новой партии в каналах продаж.