goldas
Motorola Edge 70 Pro появился на официальных рекламных изображениях
Утечка информации показывает, что телефон сохранит дизайн других моделей Edge 70 и будет выпущен в трех цветах с разной отделкой

Неделю назад один из авторитетных инсайдеров раскрыл планы компании Motorola по выпуску новых моделей Edge 70. Теперь в сети появилась очередная утечка, впервые раскрывшая один из грядущих смартфонов линейки — Motorola Edge 70 Pro. Утечка является официальным маркетинговым изображением, демонстрирующим внешний вид телефона и три цветовых варианта, в которых он будет доступен.

На изображении, опубликованном пользователем @_intakhab_alam, Motorola Edge 70 Pro имеет изогнутый дисплей с расположенным по центру отверстием для фронтальной камеры. Дизайн задней стороны телефона также напоминает Edge 70 Fusion, однако расположение светодиодной вспышки несколько отличается.

Источник: intakhab

Утекшее в сеть изображение показывает, что Motorola Edge 70 Pro будет доступен в трех цветах, каждый из которых имеет разную отделку. Зеленая версия, показанная на изображениях, имеет матовую отделку, также будут доступны синяя версия с отделкой под ткань и белая версия с отделкой под мрамор. Ещё одна деталь, полученная из утечки, заключается в том, что Motorola сосредоточится на возможностях ночной съёмки Edge 70 Pro, если судить по слогану "seize the night" (схвати ночь). К сожалению, технические характеристики камер пока остаются неизвестны.

В настоящее время предполагается, что Motorola Edge 70 Pro будет оснащаться аккумуляторной батареей ёмкостью 6500 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 90 Вт. Смартфон также будет поддерживать беспроводную зарядку, поддержку Wi-Fi 6E и NFC. Помимо модели Edge 70 Pro, компания также планирует выпустить версии Edge 70 Pro+ и Edge 70 Pro Lite. Подробности об этих двух моделях также пока остаются неизвестными.

#смартфоны #motorola #смартфоны motorola #motorola edge 70 #edge 70 #edge 70 pro #motorola edge 70 pro
Источник: notebookcheck.net
