Судя по утечкам, смартфон может дебютировать уже в самое ближайшее время

Предстоящая серия Honor 600 начинает постепенно проясняться, и в сети появились новые изображения Honor 600 Pro. Ниже представлены самые четкие снимки на данный момент, и, судя по времени последних утечек, запуск может состояться совсем скоро.

Изображение: DigitalChatStation

Изображения были опубликованы инсайдером DigitalChatStation в Weibo, на них телефон представлен в оранжевом цвете. Самое большое изменение находится на задней панели. Телефон использует горизонтальный тройной модуль камер, что несколько отличается от того, что Honor применяла в последнее время. Выглядит неплохо, но напоминает дизайн последней серии смартфонов от Apple.

Спереди смартфона все более привычно. Устройство, похоже, получит 6,57-дюймовый OLED-дисплей с тонкими рамками и слегка закругленными углами. Вверху дисплея в отверстии расположена одна фронтальная камера.

Изображение: DigitalChatStation

Серия Honor 600 также появилась в базах данных Geekbench и TUV. Стандартная модель набрала 1318 баллов в одноядерном и 4075 в многоядерном тестах Geekbench 6.6.0, в то время как вариант Pro показал 2951 и 8869 баллов соответственно. Судя по компоновке ядер и тактовым частотам, стандартная и Pro модели, вероятно, будут работать на чипсетах Snapdragon 7 Gen 4 и Snapdragon 8 Elite соответственно.

Источник: Geekbench

Сертификация TUV указывает на защиту от пыли и воды по стандартам IP68 и IP69. Ожидается, что дисплей будет иметь разрешение 1,5K с частотой обновления 120 Гц, а основная камера как в стандартной, так и в Pro моделях может использовать датчик с разрешением 200 Мп. Также упоминается аккумулятор емкостью 9000 мАч. Более подробная информация, особенно о производительности и цене, должна появиться в самое ближайшее время.