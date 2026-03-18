Технические характеристики новинки практически идентичны оригинальной RTX PRO 4500 Blackwell, но она имеет меньший TGP и пропускную способность памяти

Компания NVIDIA добавила в свою серверную линейку ещё одну пассивно охлаждаемую однослотовую видеокарту RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition. Компания позиционирует эту модель как высокоэффективный графический ускоритель для вычислительных сред с высокой нагрузкой. Он оснащен 10496 ядрами CUDA, 82 ядрами трассировки лучей и 32 ГБ памяти стандарта GDDR7, работающей на 256-битном интерфейсе, обеспечивая пропускную способность памяти 800 ГБ/с, при общей потребляемой мощности 165 Вт. Характеристики аналогичны текущей модели RTX PRO 4500 Blackwell с активным двухслотовым кулером, но позволяют сэкономить несколько ватт TGP, поскольку версия с активным охлаждением имеет TGP 200 Вт. Разница в TGP объясняется использованием более высококачественных кристаллов GB203 с лучшей настройкой частоты, что приводит к аналогичному целевому показателю производительности для этой видеокарты. Серверная версия также получила сниженную пропускную способность памяти, обеспечивая эффективную скорость работы модулей GDDR7 объемом 32 ГБ на уровне 25 Гбит/с, в то время как обычная RTX PRO 4500 Blackwell использует модули с полной пропускной способностью 28 Гбит/с.

Серверная версия предназначена для систем, требующих сверхплотной компоновки, где однослотовый ускоритель будет охлаждаться высокоскоростными серверными вентиляторами. Например, серверные установки можно комплектовать дюжиной таких графических процессоров параллельно в одной системе, размещая их друг над другом в свободные слоты PCIe. Интересно, что это даже не самая эффективная версия GB203 с 10496 ядрами CUDA, поскольку NVIDIA предлагает мобильный вариант графического процессора GeForce RTX 5090 с TDP всего 95 Вт. Однако это достигается ценой снижения тактовой частоты, которая до сих пор остается неизвестной для видеокарты RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition.