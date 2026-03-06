Портативная колонка JBL Go 5 официально представлена ​​в Китае, и по сравнению с моделью предыдущего поколения она предлагает ряд улучшений

Компания JBL представила в Китае портативную колонку Go 5, которая получила ряд улучшений по сравнению со своим предшественником. Ни одно из них не является существенным скачком по сравнению с устройством предыдущего поколения. Одним из самых заметных улучшений является увеличение времени автономной работы. Заявленное время работы JBL Go 5 от батареи составляет до 8 часов в обычном режиме, но режим Playtime Boost может увеличить время работы на 2 часа, доведя таким образом общее время воспроизведения до 10 часов.

Источник: Notebookcheck

Беспроводное соединение также было улучшено. Новая Go 5 получила поддержку интерфейса Bluetooth 6.0. JBL заявляет, что это улучшение должно привести к более качественному и стабильному беспроводному соединению. Также появилась поддержка большего количества аудиокодеков. В то время как JBL Go 4 поддерживала только SBC, новая беспроводная колонка добавляет поддержку AAC и LC3, а также совместимость с Auracast и технологию AirTouch. По словам производителя, это позволяет пользователям мгновенно подключаться к совместимым устройствам.

Еще одно заметное нововведение — поддержка воспроизведения аудио через разъем USB. JBL заявляет, что этот режим подключения обеспечивает воспроизведение без потерь. Динамики также немного улучшены, и имеют номинальную выходную мощность 4,8 Вт, что выше, чем 4,2 Вт у предшественника. Что касается дизайна, то новая беспроводная колонка получила светодиодную подсветку на передней панели, которую JBL называет Ambient Edge Lighting. Водонепроницаемость также улучшена: Go 5 имеет рейтинг IP68 вместо IP67.

Стоимость Go 5 в Китае составляет 399 юаней, что составляет около 58 долларов США. Хотя JBL пока не сообщила о планах глобального запуска, ожидается, что устройство скоро появится на международном рынке.