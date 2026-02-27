Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
NVIDIA начала отгрузку клиентам первых образцов суперчипов VR200 "Vera Rubin"
Массовые поставки будут развернуты во второй половине текущего года

Компания NVIDIA сообщила о результатах работы за 2025 год, получив огромную выручку в размере 215,9 млрд долларов, из которых 68,1 млрд долларов пришлись на четвертый квартал. В ходе телефонной конференции после публикации результатов компания представила интересную информацию и подтвердила, что первые системы VR200 "Vera Rubin" уже поставляются клиентам в качестве образцов, а массовые поставки начнутся во второй половине 2026 года. NVIDIA подтвердила, что грядущая платформа, включающая процессор Vera, графический процессор Rubin, коммутатор NVLink 6, сетевой адаптер ConnectX-9 SuperNIC, DPU BlueField-4 и коммутатор Ethernet Spectrum-6, будет обеспечивать работу ИИ моделей следующего поколения с триллионами параметров, используя всего лишь четверть графических процессоров по сравнению с предыдущим поколением "Blackwell", и позволит снизить затраты до 10 раз.

Может быть интересно

Источник: Nvidia

Стоечные системы VR200 "Vera Rubin" — это самые мощные разработки NVIDIA на сегодняшний день. Каждый графический процессор "Rubin" выдает 50 петафлопс вычислительной мощности в формате FP4, что составляет примерно 100 петафлопс для двухпроцессорного Superchip. Каждый графический процессор Rubin объединяет два вычислительных чиплета с восемью стеками HBM4, обеспечивая 288 ГБ HBM4 на каждый графический процессор и около 576 ГБ HBM4 для всего суперчипа. В процессоре "Vera" NVIDIA использует 88 пользовательских ядер Armv9.2 "Olympus" со 172 потоками и до 1,5 ТБ памяти LPDDR5X для системы в форм-факторе SOCAMM.

#nvidia #графические процессоры #hbm4 #графические процессоры nvidia #vera rubin #vera rubin superchip #superchip #vr200 vera rubin
Источник: techpowerup.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Энтузиаст протестировал ПК на Core i7-3770 с 16 ГБ ОЗУ DDR3 и GTX 1060 3 ГБ в популярных играх
6
Удачливый покупатель приобрёл один набор DDR5 и получил десять комплектов из-за ошибки магазина
5
Энтузиаст сравнил быстродействие Snapdragon 8 Elite Gen 5 и Exynos 2600 в моделях серии Galaxy S26
+
Президент Кильского института экономики предрек исчезновение брендов BMW, Mercedes и VW к 2030 году
5
Банк Stifel спрогнозировал падение биткоина до 38 тысяч долларов на основе 15-летней трендовой линии
+
AMD Radeon RX 9070 XT и RX 9060 XT заметно обогнали модели Nvidia по объёмам продаж в Mindfactory
18
Игра в стиле Diablo Crystalfall попала в тренды Steam за месяц до выхода
+
На фоне запуска серии Galaxy S26 бренд Poco рекомендует дождаться более умных смартфонов
+
TechPowerUp провели масштабное тестирование 34 видеокарт в новом хорроре Resident Evil Requiem
2
В NJ Tech сравнили RX 5700 XT 8 ГБ и RTX 3060 12 ГБ в популярных играх
3
WCCFTech: Дистрибьюторы допустили утечку Galaxy S26 Ultra в ответ на политику Samsung
+
Мишустин сообщил о запуске в России производства лайнера Ту-214
+
Володин: Правительство РФ должно сделать все для спасения «Почты России»
16
PCGH протестировали более 20 видеокарт от GTX 980 Ti до RTX 5090 в Resident Evil Requiem
1
Консоли ROG Ally, Ally X и Legion Go больше не будут получать обновления драйверов
2
Наклейки для Galaxy S26 показали сведения о прочности, ремонтопригодности и аккумуляторах смартфонов
+
Белорусский «Гомсельмаш» будет использовать двигатели «КАМАЗ» в своей продукции
2
УАЗ «Патриот» с новым 2.0-литровым турбомотором успешно завершил зимние калибровочные испытания
6
AMD ради мега-сделки с Meta* предложила гарантии на 20% компании в обмен на закупку чипов
1
Samsung анонсировала смартфоны Galaxy S26 с почти единственным новшеством в виде выросших цен
1

Популярные статьи

Для Xbox наступают тёмные времена — Аша Шарма перекладывает проблемы консоли на Сару Бонд
4
Кто есть кто в онлайн-играх — обзор интересных ролей и типов игроков
27
Обзор игровых мышек MSI Versa 300 Wireless и Versa 300 Wireless White
2
Обзор видеокарты ATi 3D Rage II+DVD - яростное 3D от ATi в 1996 году
13

Сейчас обсуждают

rackshazz
06:56
Так там еще и ценник не кислый. И встройка память хорошую любит, а она сейчас дорога. Их предшественников надо было выпускать вместе/вместо 8700G
Процессоры AMD Ryzen AI 400 Gorgon Point выйдут на настольных компьютерах
zens
05:49
попахивает сектанством))
Обзор игровых мышек MSI Versa 300 Wireless и Versa 300 Wireless White
corsi
05:49
RDNA 3.5 вместо 4, а 12 ядер - нахер не уперлись в "энергоэффективных" процессорах. Маркетинговая шляпа.
Процессоры AMD Ryzen AI 400 Gorgon Point выйдут на настольных компьютерах
Александр Карпенко
05:04
Статья через ии написана?
Удачливый покупатель приобрёл один набор DDR5 и получил десять комплектов из-за ошибки магазина
KuziakaP
02:39
...
«АвтоВАЗ» установил новую линию сборки и балансировки колёс, которая на 50% быстрее предыдущей
Bernigan
01:28
Ну так амд и рассчитан на аудиторию без мозга, так что это обосновано маркетингом, подобное тянется к подобному
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
mozghru
01:14
Если все так хорошо у Эпиков,то почему все игроделы бегут к Габену.с его грабительскими 30 %? Наверное потому,что цифры Стима реальны,а не натянутые с помощью совы и глобуса. Обычное корпоративное -на...
Глава Epic Games: Компьютеры игроков в Fortnite потребляют 30 ГВт — больше 500 суперкомпьютеров
Bamboliny
01:02
Прикольно, однако, но шутка крайне неудачная.. По-вашему в то время (1996 год) топами были ATX материнки? :-) Стандарт в том году был еще в младенческом возрасте и только начал делать скромные шаги. В...
Обзор видеокарты ATi 3D Rage II+DVD - яростное 3D от ATi в 1996 году
Китя.
00:43
Даже смартфоны уже с искусственным интеллектом. а на амудэ его нет. Win 11 поддерживает искусственный интеллект. а амудэ хвалят Win 10 как его там нет.
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
Remarc
00:26
чайники были вполне норм,особенно на 370
Обзор видеокарты ATi 3D Rage II+DVD - яростное 3D от ATi в 1996 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter