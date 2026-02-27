Массовые поставки будут развернуты во второй половине текущего года

Компания NVIDIA сообщила о результатах работы за 2025 год, получив огромную выручку в размере 215,9 млрд долларов, из которых 68,1 млрд долларов пришлись на четвертый квартал. В ходе телефонной конференции после публикации результатов компания представила интересную информацию и подтвердила, что первые системы VR200 "Vera Rubin" уже поставляются клиентам в качестве образцов, а массовые поставки начнутся во второй половине 2026 года. NVIDIA подтвердила, что грядущая платформа, включающая процессор Vera, графический процессор Rubin, коммутатор NVLink 6, сетевой адаптер ConnectX-9 SuperNIC, DPU BlueField-4 и коммутатор Ethernet Spectrum-6, будет обеспечивать работу ИИ моделей следующего поколения с триллионами параметров, используя всего лишь четверть графических процессоров по сравнению с предыдущим поколением "Blackwell", и позволит снизить затраты до 10 раз.

Источник: Nvidia

Стоечные системы VR200 "Vera Rubin" — это самые мощные разработки NVIDIA на сегодняшний день. Каждый графический процессор "Rubin" выдает 50 петафлопс вычислительной мощности в формате FP4, что составляет примерно 100 петафлопс для двухпроцессорного Superchip. Каждый графический процессор Rubin объединяет два вычислительных чиплета с восемью стеками HBM4, обеспечивая 288 ГБ HBM4 на каждый графический процессор и около 576 ГБ HBM4 для всего суперчипа. В процессоре "Vera" NVIDIA использует 88 пользовательских ядер Armv9.2 "Olympus" со 172 потоками и до 1,5 ТБ памяти LPDDR5X для системы в форм-факторе SOCAMM.