Смартфон среднего класса Realme P4 Power с гигантской батареей емкостью 10001 мАч будет представлен всего через несколько дней, но производитель уже раскрыл дизайн устройства

Смартфон Realme P4 Power будет официально представлен в четверг, как подтвердила компания Realme на своем сайте. На этой странице также показана задняя панель смартфона в белом и оранжевом цветах, но телефон также будет доступен в синем цвете. Realme выбрала дизайн с частично прозрачной задней панелью, слегка изогнутой со всех четырех сторон.

На блоке камер расположены три объектива и светодиодная вспышка. Изображение также подтверждает, что основная камера имеет разрешение 50 мегапикселей. Главным преимуществом с точки зрения характеристик является батарея, которая предлагает гигантскую емкость в 10 001 мАч. Но при этом Realme P4 Power лишь немного тяжелее конкурирующих устройств.

Компания заявляет о времени автономной работы в 1,5 дня при обычном использовании, времени ожидания в 38 дней и 32,5 часа потокового видео в YouTube. Утверждается, что батарея Realme P4 Power сохраняет 80% своей первоначальной емкости после 1650 циклов зарядки. Realme, кроме того, гарантирует, что батарея будет иметь емкость выше 80% в течение четырех лет, в противном случае батарея будет заменена бесплатно.

Зарядка имеет мощность 80 Вт, а смартфон также можно использовать как внешний аккумулятор для подпитки других устройств мощностью до 27 Вт через порт USB-C. Realme обещает три крупных обновления ОС Android и четыре года обновлений безопасности.

Хотя Realme еще не подтвердила все характеристики, данные Geekbench уже показывают, что новинка будет работать на однокристальной системе Dimensity 7400 от MediaTek. Пока неясно, будет ли данное устройство выпущено на мировом рынке за пределами Китая, но предыдущие модели, такие как Realme P3 5G, также продавались на некоторых европейских рынках.