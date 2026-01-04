По имеющимся данным, новые процессоры AMD на базе Zen 5 с технологией X3D подтверждены перед выставкой CES 2026

Некоторое время ходили многочисленные слухи о том, что AMD готовит новые игровые процессоры на базе Zen 5 X3D. Теперь инсайдер Moore’s Law Is Dead (MLID) утверждает, что названия 9950X3D2 и 9850X3D подтверждены внутренней документацией AMD.

Инсайдер также говорит, что оба процессора будут официально анонсированы на CES 2026. Наиболее важная новая техническая деталь касается работы памяти. MLID сообщает, что в конце декабря AMD продемонстрировала работу процессоров Zen 5 X3D с комплектами DDR5-9800 без каких-либо проблем. Хотя AMD ещё не утвердила и не опубликовала официальные данные о поддержке памяти, источники утверждают, что AMD укажет более высокий стандарт памяти, чем у текущего Ryzen 9 9950X3D, который рассчитан только на модули DDR5-5600. Точная цифра пока не определена, но MLID ожидает, что она будет где-то между DDR5-6400 и DDR5-7200. Важно отметить, что эти чипы, как ожидается, будут работать с гораздо более быстрой памятью, чем существующие процессоры Zen 5.

Информатор также сообщает, что в процессорах используется новая технология CCD-сканирования, что означает не просто сортировку старых чипов. Кроме того, сообщается, что AMD использует вручную отобранные образцы контроллеров памяти, чему способствует повышение выхода годных чипов как в Zen 5, так и в поздних версиях Zen 4. Эта комбинация позволяет AMD выпускать процессоры с технологией X3D с более мощными контроллерами памяти, чем стандартные модели.

Что касается производительности, то MLID избегает указания точных результатов тестов, но говорит, что ему сказали ожидать значительного прироста производительности в некоторых задачах. Он подчеркивает, что не каждая игра или приложение покажет прирост в 8–9%, но некоторые игры и многопоточные нагрузки, вероятно, покажут. Это означает, что более высокие скорости памяти в сочетании с улучшенным качеством кремния приводят к реальному, но не революционному приросту производительности.

Инсайдер говорит, что AMD, как ожидается, объявит о новой стратегии для OEM-производителей для продвижения Gorgon Point. Хотя прирост производительности носит предположительный характер, инсайдер считает вероятным умеренное повышение, с оговоркой, что результаты сторонних тестов будут более точными, чем собственные презентации AMD.