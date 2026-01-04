Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
Ryzen 9 9950X3D2 и Ryzen 7 9850X3D будут поддерживать память DDR5-9800
По имеющимся данным, новые процессоры AMD на базе Zen 5 с технологией X3D подтверждены перед выставкой CES 2026

Некоторое время ходили многочисленные слухи о том, что AMD готовит новые игровые процессоры на базе Zen 5 X3D. Теперь инсайдер Moore’s Law Is Dead (MLID) утверждает, что названия 9950X3D2 и 9850X3D подтверждены внутренней документацией AMD.

Инсайдер также говорит, что оба процессора будут официально анонсированы на CES 2026. Наиболее важная новая техническая деталь касается работы памяти. MLID сообщает, что в конце декабря AMD продемонстрировала работу процессоров Zen 5 X3D с комплектами DDR5-9800 без каких-либо проблем. Хотя AMD ещё не утвердила и не опубликовала официальные данные о поддержке памяти, источники утверждают, что AMD укажет более высокий стандарт памяти, чем у текущего Ryzen 9 9950X3D, который рассчитан только на модули DDR5-5600. Точная цифра пока не определена, но MLID ожидает, что она будет где-то между DDR5-6400 и DDR5-7200. Важно отметить, что эти чипы, как ожидается, будут работать с гораздо более быстрой памятью, чем существующие процессоры Zen 5.

Информатор также сообщает, что в процессорах используется новая технология CCD-сканирования, что означает не просто сортировку старых чипов. Кроме того, сообщается, что AMD использует вручную отобранные образцы контроллеров памяти, чему способствует повышение выхода годных чипов как в Zen 5, так и в поздних версиях Zen 4. Эта комбинация позволяет AMD выпускать процессоры с технологией X3D с более мощными контроллерами памяти, чем стандартные модели.

Что касается производительности, то MLID избегает указания точных результатов тестов, но говорит, что ему сказали ожидать значительного прироста производительности в некоторых задачах. Он подчеркивает, что не каждая игра или приложение покажет прирост в 8–9%, но некоторые игры и многопоточные нагрузки, вероятно, покажут. Это означает, что более высокие скорости памяти в сочетании с улучшенным качеством кремния приводят к реальному, но не революционному приросту производительности.

Инсайдер говорит, что AMD, как ожидается, объявит о новой стратегии для OEM-производителей для продвижения Gorgon Point. Хотя прирост производительности носит предположительный характер, инсайдер считает вероятным умеренное повышение, с оговоркой, что результаты сторонних тестов будут более точными, чем собственные презентации AMD.

#amd #процессоры #ddr5 #процессоры amd #zen 5 #ces 2026 #zen5 #ryzen 7 9850x3d #ryzen 9 9950x3d2 #zen 5 x3d
Источник: notebookcheck.net
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Американская компания HopFlyt возродила полукруглое крыло в своём новом VTOL Cyclone
+
Первое в истории вычислительное устройство созданное за 100 лет до нашей эры считало положение луны
1
Энтузиаст протестировал ПК на Core i7-4790K с одной и двумя GTX 570 в ряде игр
+
Telegram за сутки заблокировал более 100 тысяч каналов и групп по всему миру
+
TechInsider назвал отличия российского «Рассвета» от Starlink и других зарубежных систем
+
Logitech выпустила игровую мышь G PRO X2 SUPERSTRIKE с регулируемой тактильной обратной связью
2
Ростех приступил к созданию первого отечественного двигателя НК-3 для сверхлёгких космических ракет
+
Компания Arctic выпустила корпус Xtender Black (Clear Glass) с панорамным остеклением
+
Asus выпускает кабель ROG Equalizer 12V-2×6 для защиты разъёма видеокарты от расплавления
11
Sony выпустит телевизоры True RGB после 20 лет разработки
2
Павел Дуров: Евросоюз усиливает цензуру в интернете и преследует Telegram за свободу слова
5
Windows 11 вскоре лишится панели управления Win32
1
Теплозащита «Ориона» треснула в полёте: NASA уверено в безопасности экипажа
+
Microsoft начала удалять логотипы и фирменную символику Copilot из Windows 11
+
Энтузиаст протестировал ПК на Core i7-5820K с RX 580 и 32 ГБ ОЗУ в ряде популярных игр
1
Последняя версия драйверов принесла возможность поиграть в Crimson Desert на видеокартах Intel
+
В сеть попали изображения материнской платы на базе чипсета Nvidia N1
1
В Hardware Unboxed протестировали Core i9-12900K с DDR4 и DDR5 в играх и сравнили с Ryzen 7 5800X3D
2
В Max объяснили выбор названия и логотипа национального мессенджера
8
Защищённый мессенджер Signal не устоял перед специалистами ФБР
1

Популярные статьи

Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
341
Краткий обзор сериала «Землевладелец» (два сезона)
7
Прощай «народный» гейминг — почему видеокарт за $200 больше не будет
23
Обзор планшетного компьютера Ninkear S13 2026
3
Можно ли продать книгу, написанную с помощью нейронки
15

Сейчас обсуждают

Китя.
00:40
Хунг сказал теперь игры будет выпускаться первым делом на ПК. а раньше было на приставки. а только потом партировали на ПК ну пример тот же Реквием. Тем самым загнет плойки офигеть. да и не знаю какую...
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
linux4ever
00:35
Когда свой ZTE на помойку отнесешь?
Краткий обзор сериала «Землевладелец» (два сезона)
zik3ak
00:29
Учитывая качество сталкера2, пусть себе оставят.
Анонс новой игры Metro может состояться на следующей неделе
Egorka
00:28
Непонятна уверенность в том, что россиский кордиант экологичнее того же гудиера
До трети дешевых шин может исчезнуть с российского рынка из-за наличия в них канцерогенов
Egorka
00:23
А можно огласить список этих 39 стран?
В Max объяснили выбор названия и логотипа национального мессенджера
Bernigan
00:16
iranpast минусы наваливает, видимо завидует тебе, у него то на материнских платах стрикс без проца и видюхи она не запускается
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
Китя.
00:11
Прохожу по малеху.
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
Bernigan
00:09
Ну чё там, как Реквием?
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
Китя.
00:00
Прикол.
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
Bernigan
23:31
Если на любых настройках то вроде тянет https://www.youtube.com/watch?v=INDL18vol8c
Прощай «народный» гейминг — почему видеокарт за $200 больше не будет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter