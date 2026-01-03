Такой шаг компании вызывает вопросы, так как данный стандарт ещё даже окончательно не утвержден.

Wi-Fi 8 представляет собой маркетинговое название, связанное с беспроводным стандартом связи IEEE 802.11bn, но спецификация ещё не утверждена окончательно. Samsung Research заявляет, что версия под номером 1.0 была окончательно доработана в июле 2025 года, и работа всё ещё продолжается. В техническом документе MediaTek по стандарту Wi-Fi 8 указывается целевая дата окончательного утверждения — сентябрь 2028 года.

Производители продвигают оборудование Wi-Fi следующего поколения, пока спецификации IEEE находится на стадии предварительной доработки. Это создаёт некоторые риски для покупателя. Он может в итоге заплатить за функции, которые изменятся до окончательного утверждения, или существуют на бумаге, но ограничены в реальных устройствах. Wi-Fi 7 является таким примером. Так, каналы 320 МГц являются частью спецификации в диапазоне 6 ГГц, но многие первые устройства достигали максимума в 160 МГц, поэтому заявленные возможности не соответствовали ожиданиям.

Wi-Fi 8 1.0 существует, но стандарт всё ещё дорабатывается, и в графике IEEE указана цель на 2028 год. Пока телефоны и ноутбуки не будут массово поставляться с радиомодулями 802.11bn, анонс маршрутизатора Wi-Fi 8 выглядит очень странно. Конечно, маршрутизатор может быть представлен на следующей неделе, но вряд ли его можно будет купить.