Сообщается, что Samsung планирует вернуться к использованию собственных процессорных и графических ядер в чипсете Exynos 2800

Samsung готовится к разработке собственной архитектуры процессоров и графики для предстоящего чипсета Exynos 2800. Согласно сообщениям, Exynos 2800 станет первым чипсетом, полностью использующим дизайн Samsung. Если информация подтвердится, это будет означать, что Samsung будет полностью независима от аппаратного обеспечения.

Это вторая попытка Samsung разработать собственный дизайн процессора. Ранее компания использовала ядра "Mongoose", разработанные в период с 2016 по 2020 год. Этот проект подвергся критике из-за проблем с перегревом и высоким потреблением заряда батареи, что часто приводило к снижению эффективности по сравнению со стандартными ядрами ARM или альтернативами на базе Qualcomm Kryo.

В итоге примерно в 2020 году Samsung распустила эту команду разработчиков и вернулась к использованию обычных ARM-ядер. Руководство Samsung теперь считает, что накопленный опыт в сочетании с передовыми технологическими процессами, такими как 2-нм GAA, позволят преодолеть эти прошлые проблемы. Samsung также планирует прекратить сотрудничество с AMD в области графических процессоров. С 2022 года в высокопроизводительных чипах Exynos используется графика AMD Xclipse на базе RDNA.

Если верить слухам, Exynos 2800 также будет оснащен совершенно новым графическим процессором, разработанным собственными силами южнокорейской компании. Это хорошо, поскольку пользовательские графические процессоры предоставляют возможности для более глубокой оптимизации в области искусственного интеллекта, игр и экосистемы Galaxy без внешних лицензионных ограничений.

Exynos 2800, скорее всего, дебютирует в смартфонах серии Galaxy S28 в 2028 году. Ожидается, что Exynos 2600, который планируется использовать в линейке Galaxy S26, станет первым с графическим процессором AMD RDNA4. Однако, несмотря на то, что в нем используется архитектура RDNA4, вся разработка графического процессора была завершена силами самой Samsung.