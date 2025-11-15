Серия ASUS RTX 5060 EVO также выделяется среди конкурентов короткой печатной платой и разъемом PCIe 5.0 x8

Компания ASUS добавила четыре новые видеокарты в свою линейку GeForce RTX 5060. Новые модели EVO оснащены обновлённым кулером, укороченной печатной платой и первым физическим разъёмом PCIe 5.0 x8, используемым на сегодняшний день среди видеокарт ASUS. Видеокарты имеют компактный дизайн 225 x 120 x 42 мм и занимают на материнской плате 2,1 слота, что должно сделать их более подходящими для небольших систем.

В линейку входят модели RTX 5060 и RTX 5060 Ti, доступные как с заводским разгоном, так и без него. Все видеокарты оснащены обновлённым кожухом с двумя вентиляторами Axial-tech, двумя шарикоподшипниками, вентилируемой задней пластиной и системой остановки вентилятора, что обеспечивает бесшумную работу при низкой нагрузке.

Тактовые частоты видеокарт:

• RTX 5060 EVO OC

- Режим разгона: 2565 МГц

- Режим по умолчанию: 2535 МГц

• RTX 5060 EVO

- Режим разгона: 2527 МГц

- Режим по умолчанию: 2497 МГц

• RTX 5060 Ti EVO OC

- Режим разгона: 2632 МГц

- Режим по умолчанию: 2602 МГц

• RTX 5060 Ti EVO

- Режим разгона: 2602 МГц

- Режим по умолчанию: 2572 МГц





Ключевыми изменениями дизайна модели Dual EVO являются укороченная печатная плата и новая компоновка разъёмов. ASUS, в свою очередь, переводит свои видеокарты среднего класса на более компактные компоненты, сохраняя при этом другие характеристики, даже тактовая частота осталась такой же, как и у не EVO моделей. На данный момент эти карты представлены на сайте ASUS, но компания не сообщила цены.