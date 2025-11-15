Сайт Конференция
goldas
ASUS выпустила видеокарты RTX 5060 EVO с необычным расположением разъемов питания
Серия ASUS RTX 5060 EVO также выделяется среди конкурентов короткой печатной платой и разъемом PCIe 5.0 x8

Компания ASUS добавила четыре новые видеокарты в свою линейку GeForce RTX 5060. Новые модели EVO оснащены обновлённым кулером, укороченной печатной платой и первым физическим разъёмом PCIe 5.0 x8, используемым на сегодняшний день среди видеокарт ASUS. Видеокарты имеют компактный дизайн 225 x 120 x 42 мм и занимают на материнской плате 2,1 слота, что должно сделать их более подходящими для небольших систем.

В линейку входят модели RTX 5060 и RTX 5060 Ti, доступные как с заводским разгоном, так и без него. Все видеокарты оснащены обновлённым кожухом с двумя вентиляторами Axial-tech, двумя шарикоподшипниками, вентилируемой задней пластиной и системой остановки вентилятора, что обеспечивает бесшумную работу при низкой нагрузке.

Тактовые частоты видеокарт:

• RTX 5060 EVO OC

- Режим разгона: 2565 МГц

- Режим по умолчанию: 2535 МГц

• RTX 5060 EVO

- Режим разгона: 2527 МГц

- Режим по умолчанию: 2497 МГц

• RTX 5060 Ti EVO OC

- Режим разгона: 2632 МГц

- Режим по умолчанию: 2602 МГц

• RTX 5060 Ti EVO

- Режим разгона: 2602 МГц

- Режим по умолчанию: 2572 МГц


Ключевыми изменениями дизайна модели Dual EVO являются укороченная печатная плата и новая компоновка разъёмов. ASUS, в свою очередь, переводит свои видеокарты среднего класса на более компактные компоненты, сохраняя при этом другие характеристики, даже тактовая частота осталась такой же, как и у не EVO моделей. На данный момент эти карты представлены на сайте ASUS, но компания не сообщила цены.

#nvidia #видеокарты #видеокарты nvidia #видеокарты нового поколения #rtx 5060 #rtx 5060 ti #asu
Источник: videocardz.com
Сейчас обсуждают

Евгений Величко
10:55
Если эта стим машина будет массовым продуктом, то значит разработчики игр будут стремиться поддерживать оптимизацию игр под 8Гб видеопамяти. На самом деле это позитивный момент
Почему Steam Machine — это лучшее игровое устройство 2025 года с отличными перспективами на будущее
Сергей Анатолич
10:55
Да, сволочи же вы западный мир. Не дают вам покоя русские деньги. Ну какие дела с вами вести можно, а? Воры. Хотя деньги адольфа гитлера до сих пор на счетах швейцарских банков лежат, вы их тронуть не...
В Конгрессе США допустили конфискацию российских активов на сумму $2,5 млрд
Чато-ОвerБот
10:53
Бухая каклуха огребла от поляка чемоданом в рыло за мат и спывание "вмэрлой щени" в поезде: https://rg.ru/2025/11/13/ukrainka-v-polskom-poezde-razmahivala-nozhom-poka-ne-poluchila-chemodanom-v-lico.ht...
Рост цен на ремонт увеличил спрос на каско в России
Андрей Жуков
10:47
Что же нам 16-я серия принесёт? 500Вт потребление и снова понижение результатов в играх и рпб. задачах? ))
Процессоры Intel Nova Lake получат поддержку AVX10
shuler37
10:42
Что сие означает? Доступность будет весьма ограничена, и каждый покупатель сможет приобрести лишь одну видеокарту.
ASUS ROG Matrix Platinum RTX 5090 поступила в продажу по цене 4099 евро
Ilya777
10:34
Статья красота, как будто в 2003 году побывал. Спасибо!
Ретроклокинг: Вся палитра процессоров AMD Socket 754
Various Artists
10:28
То что 6 ядерники уступают место 8 и 12 ядерным процессорам это факт. Другое дело причины. Дело не в самих процессорах, а в материнских платах. Где то нет поддержки pci 5 для м.2 накопителя, где то не...
Эпоха шести ядер подходит к концу — выбираем мощный процессор для игрового ПК на долгий срок
Mekanika
10:26
Мда, дружище, иногда лучше жевать. На Госуслугах нет кнопки "Авторизироваться с помощью Google". EMail ты можешь использовать хоть марсианский.
В РФ предложили штрафовать до ₽700 000 отечественные сайты за авторизацию через зарубежные сервисы
Сергей Анатолич
10:13
Интересно, а на кого сша хочет сбрасывать такие бомбы? Ну до России этот самолёт с бомбой точно не долетит, будет тупо уничтожен. Значит рассчет на страны со слабо развитой пво? Кто же это?
США провели лётные испытания термоядерной бомбы B61-12 без боезаряда
ЦАГ
10:09
Вот это обзор нормального человека, приятно почитать и фото посмотреть.
Обзор проектора Wanbo Projector X5 Pro с функциями Smart TV
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter