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19-летний хакер получил удалённый контроль над двадцатью Tesla
К счастью, парень не преследует злого умысла, а лишь помогает выявлять уязвимости
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Девятнадцатилетний немецкий специалист по IT-безопасности и, по совместительству, хакер-самоучка Дэвид Коломбо, работающий над авторским стартапом в сфере кибербезопасности, который, по его словам, будет способен изменить мир, сообщил, что выявил уязвимость, дающую удалённый доступ к машинам марки Tesla. На днях парень опубликовал пост в Twitter, где заявил, что у него есть "тотальный контроль" над более чем двадцатью Tesla, которые находятся в тринадцати различных странах.

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Добропорядочный хакер уточняет, что для получения доступа к авто он использовал стороннее ПО и API-ключи, а также пояснил, что чаще в такой уязвимости виноваты сами автовладельцы, а не Tesla.

В других сообщениях Дэвид объясняет, что не имеет фактического контроля над рулевым управлением или ускорением транспортных средств, но он также говорит, что даже имеющиеся возможности могут привести к ужасным последствиям.

"Насчёт того, что я сейчас могу сделать с этими авто... Мой спектр возможностей включает в себя открытие и закрытие дверей и окон, отключение режима Sentry и даже запуск двигателей без ключа, — пишет Дэвид. — Кроме того, я могу запросить точную геолокацию авто, узнать, есть ли в машине водитель прямо сейчас... Список достаточно длинный. Ну и конечно, я мог бы удалённо рик-роллить владельцев, включая Never Gonna Give You Up в их Tesla".

Мне кажется, возможность удалённо включать на полную громкость музыку, открывать окна и двери, когда вы едите по шоссе — это довольно опасно. Даже беспорядочное мигание фарами может потенциально оказать негативное воздействие на других автомобилистов.

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Совсем недавно Дэвид сообщил, что с ним связались представители Tesla, а служба безопасности компании-автопроизводителя уже расследует проблему. Парень сообщил, никогда не имел никаких злых намерений, и его посты по этому поводу и ответы на вопросы подтверждают это. Остаётся ждать, что скажут о ситуации в самой Tesla и как они намерены предотвратить подобные ситуации в будущем.

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