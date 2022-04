К счастью, парень не преследует злого умысла, а лишь помогает выявлять уязвимости

Девятнадцатилетний немецкий специалист по IT-безопасности и, по совместительству, хакер-самоучка Дэвид Коломбо, работающий над авторским стартапом в сфере кибербезопасности, который, по его словам, будет способен изменить мир, сообщил, что выявил уязвимость, дающую удалённый доступ к машинам марки Tesla. На днях парень опубликовал пост в Twitter, где заявил, что у него есть "тотальный контроль" над более чем двадцатью Tesla, которые находятся в тринадцати различных странах.

реклама

Добропорядочный хакер уточняет, что для получения доступа к авто он использовал стороннее ПО и API-ключи, а также пояснил, что чаще в такой уязвимости виноваты сами автовладельцы, а не Tesla.

В других сообщениях Дэвид объясняет, что не имеет фактического контроля над рулевым управлением или ускорением транспортных средств, но он также говорит, что даже имеющиеся возможности могут привести к ужасным последствиям.

"Насчёт того, что я сейчас могу сделать с этими авто... Мой спектр возможностей включает в себя открытие и закрытие дверей и окон, отключение режима Sentry и даже запуск двигателей без ключа, — пишет Дэвид. — Кроме того, я могу запросить точную геолокацию авто, узнать, есть ли в машине водитель прямо сейчас... Список достаточно длинный. Ну и конечно, я мог бы удалённо рик-роллить владельцев, включая Never Gonna Give You Up в их Tesla".

Мне кажется, возможность удалённо включать на полную громкость музыку, открывать окна и двери, когда вы едите по шоссе — это довольно опасно. Даже беспорядочное мигание фарами может потенциально оказать негативное воздействие на других автомобилистов.

анонсы и реклама RTX 3070 Ti Gigabyte Aorus дешевле чем везде RTX 3090 в Регарде намного дешевле чем везде Корпус Lian Li за 277 тыс - смотри что за зверь -210 000р на 3080 Ti Asus STRIX в Ситилинке S1700 Asus ROG Maximus за 214 тысяч р -12000р на i9 12900KF смотри цену RTX 3070 почти за 100 тр в Ситилинке 450 000р скидка на комп Alienware -150000р на RTX 3080 в Ситилинке В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X

Совсем недавно Дэвид сообщил, что с ним связались представители Tesla, а служба безопасности компании-автопроизводителя уже расследует проблему. Парень сообщил, никогда не имел никаких злых намерений, и его посты по этому поводу и ответы на вопросы подтверждают это. Остаётся ждать, что скажут о ситуации в самой Tesla и как они намерены предотвратить подобные ситуации в будущем.