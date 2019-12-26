Huawei P40 Pro может получить пента-камеру и дисплей без выреза
Huawei P40 и P40 Pro появятся в марте 2020 года, а на прошлой неделе все желающие уже познакомились с их предполагаемым дизайном благодаря просочившимся рендерам, которые показали, что на задней панели линейки P40 размещены прямоугольные камеры.
рекламаНа картинках не показано общее количество задних камер, но благодаря недавно просочившемуся изображению мы знаем, что вариант Pro будет иметь в общей сложности пять камер на задней панели - основной датчик Sony IMX686 64-мегапиксельной камеры, соединенный с 20-мегапиксельной сверхширокой, телеобъектив с разрешением 12 мегапикселей (10-кратный оптический зум), макрокамера и блок 3D ToF.
рекламаНа изображении P40 Pro представлен в синем цвете, четыре камеры расположены друг над другом, а блок камеры-перископа расположен справа.
По слухам, P40 Pro получит экран размером от 6,5 до 6,7 дюйма. Ранее просочившиеся рендеры не показали, будет ли это дисплей с надрезом или без, но задняя панель P40 Pro показывает, что он будет с экраном без выреза и с тонкими рамками.
реклама
Неясно, будет ли P40 Pro поставляться с всплывающей селфи-камерой или камерой под дисплеем - мы узнаем об этом больше, когда приблизимся к официальному анонсу новинки.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила