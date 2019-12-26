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Huawei P40 и P40 Pro появятся в марте 2020 года, а на прошлой неделе все желающие уже познакомились с их предполагаемым дизайном благодаря просочившимся рендерам, которые показали, что на задней панели линейки P40 размещены прямоугольные камеры.

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На картинках не показано общее количество задних камер, но благодаря недавно просочившемуся изображению мы знаем, что вариант Pro будет иметь в общей сложности пять камер на задней панели - основной датчик Sony IMX686 64-мегапиксельной камеры, соединенный с 20-мегапиксельной сверхширокой, телеобъектив с разрешением 12 мегапикселей (10-кратный оптический зум), макрокамера и блок 3D ToF.

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На изображении P40 Pro представлен в синем цвете, четыре камеры расположены друг над другом, а блок камеры-перископа расположен справа.

По слухам, P40 Pro получит экран размером от 6,5 до 6,7 дюйма. Ранее просочившиеся рендеры не показали, будет ли это дисплей с надрезом или без, но задняя панель P40 Pro показывает, что он будет с экраном без выреза и с тонкими рамками.

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Неясно, будет ли P40 Pro поставляться с всплывающей селфи-камерой или камерой под дисплеем - мы узнаем об этом больше, когда приблизимся к официальному анонсу новинки.