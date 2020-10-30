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Компания Vivo выпустит новый недорогой смартфон iQOO с ёмким аккумулятором

Китайская компания Vivo готовится к производству смартфона с шифром V2065A.
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В сети появилась информация о том, что китайская компания Vivo готовится к производству нового смартфона с шифром V2065A, первые рендеры которого уже были опубликованы на официальном сайте сертификационного центра TENAA.

Несмотря на то, что проект пока ещё находится на начальной стадии разработки, кое-какие характеристики о техническом оснащении смартфона стали известны уже сейчас. Например, новинка не получит инновационный сетевой стандарт 5G.

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Что касается аппаратной основы, то ожидается, что смартфон будет работать на 8-ядерном процессоре с максимальной тактовой частотой 2 ГГц. Автономность смартфона обеспечит ёмкая аккумуляторная батарея на 5000 мАч.

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6,51-дюймовый экран модели будет обрамлен ультратонкими рамками, получив поддержку воспроизведения  в формате HD+ с матричным разрешением 1600 х 720 пикселей. Для съёмки производитель задействует два модуля: 8-мегапиксельную фронтальную камеру и тройной тыльный блок с основным сенсором на 13 Мп и двумя датчиками на 2 Мп.

Кроме того, новинка получит три конфигурации оперативной памяти на 4, 6 и 8 ГБ и две для встроенного хранилища на 64 и 128 ГБ с возможностью расширения при помощи слота  microSD. Размеры устройства составят 16,44 х 7,63 х 0,84 см при весе 192,3 грамма. Смартфон будет работать на операционной системе Android 10.

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llucul
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Inqizitor
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ivvy1000
19:24
уах, помню как полтора года назад один блогер хвастался 9900к и рассказывал, что его не побьет ни один амд камень еще года 4.
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