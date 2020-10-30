Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

В сети появилась информация о том, что китайская компания Vivo готовится к производству нового смартфона с шифром V2065A, первые рендеры которого уже были опубликованы на официальном сайте сертификационного центра TENAA.

Несмотря на то, что проект пока ещё находится на начальной стадии разработки, кое-какие характеристики о техническом оснащении смартфона стали известны уже сейчас. Например, новинка не получит инновационный сетевой стандарт 5G.

анонсы и реклама 3090 Gigabyte Aorus в Регарде RTX 3090 MSI нереф в продаже RTX 3090 нерефы в Ситилинке в большом колве Нереф RTX 3090 в Регарде Куча RTX 3090 в Compeo.ru 3090 Inno3D в продаже Черная пятница с лютыми скидками УЖЕ в Ситилинке Предложение дня на 18Tb Seagate Ironwolf

Что касается аппаратной основы, то ожидается, что смартфон будет работать на 8-ядерном процессоре с максимальной тактовой частотой 2 ГГц. Автономность смартфона обеспечит ёмкая аккумуляторная батарея на 5000 мАч.

реклама

6,51-дюймовый экран модели будет обрамлен ультратонкими рамками, получив поддержку воспроизведения в формате HD+ с матричным разрешением 1600 х 720 пикселей. Для съёмки производитель задействует два модуля: 8-мегапиксельную фронтальную камеру и тройной тыльный блок с основным сенсором на 13 Мп и двумя датчиками на 2 Мп.

Кроме того, новинка получит три конфигурации оперативной памяти на 4, 6 и 8 ГБ и две для встроенного хранилища на 64 и 128 ГБ с возможностью расширения при помощи слота microSD. Размеры устройства составят 16,44 х 7,63 х 0,84 см при весе 192,3 грамма. Смартфон будет работать на операционной системе Android 10.