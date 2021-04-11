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HP Chromebook x360 14c обновлен процессорами Intel Core 11-го поколения. Новый ноутбук по-прежнему предлагает трансформируемый форм-фактор, который использовался в предыдущих версиях Chromebook x360. Chromebook x360 14c (2021) также поставляется с защитой Corning Gorilla Glass 5 и включает технологию быстрой зарядки, которая, как утверждается, обеспечивает заряд от 0 до 50 процентов примерно за 45 минут. В трансформируемом Chromebook также есть считыватель отпечатков пальцев и клавиатура с подсветкой.

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HP Chromebook x360 14c (2021) цена

Цена HP Chromebook x360 14c (2021 г.) начинается с 649,99 долларов. Chromebook поступит в продажу в США через Best Buy и HP.com, начиная с этого месяца. О его доступности на других рынках пока не сообщается.

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Технические характеристики HP Chromebook x360 14c (2021)

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HP Chromebook x360 14c (2021) работает под управлением Chrome OS и оснащен 14-дюймовым светодиодным дисплеем Full-HD (1920 × 1080 пикселей) с поддержкой мультитач. Дисплей также имеет защиту Gorilla Glass 5 сверху, а его шарнир позволяет превратить Chromebook в планшет. Ноутбук оснащен процессором Intel Core i3-1115G4 11-го поколения с тактовой частотой 4,1 ГГц и 8 ГБ оперативной памяти. Также имеется SSD-накопитель 128 ГБ.

Варианты подключения включают порт USB 2.0 и два порта USB Type-C, а также Wi-Fi и Bluetooth. Также есть разъем для наушников / микрофона и слот для карт памяти microSD.

HP Chromebook x360 14c (2021) оснащен сенсорной панелью с поддержкой жестов мультитач. Также есть сканер отпечатков пальцев для биометрической аутентификации. Кроме того, Chromebook x360 14c поддерживает стилус и клавиатуру с подсветкой.

В Chromebook x360 14c установили 3-элементный литий-ионный полимерный аккумулятор емкостью 58 Втч, который поддерживает зарядку 45 Вт через USB Type-C. Chromebook оснащен двумя динамиками от Bang & Olufsen. HP Chromebook x360 14c (2021) имеет размеры 321,56 × 205,74 × 17,78 мм и вес 1,66 кг.