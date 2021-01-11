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Всего через пару месяцев после обретения независимости Honor анонсировала свой последний ноутбук на рынке - Honor MagicBook Pro 2021. Запуск происходит после того, как компания отделилась от Huawei, что позволило ей закупать компоненты у американских фирм.

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В отличие от предыдущего HonorBook, который работал на процессоре AMD Ryzen 5 4600H, новые модели переходят на Intel. Устройство оснащено процессором Intel Core i5 10210U и графическим процессором NVIDIA GeForce MX350.

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Примечательно, что чипсет, используемый в этом новом ноутбуке, является более ранней версией по сравнению с предыдущей моделью. Кроме того, он использует чип Intel 10-го поколения, хотя компания уже выпустила модели 11-го поколения.

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Он оснащен 16,1-дюймовым дисплеем с панелью Full HD со 100% охватом sRGB. Внутри устройство содержит 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ NVMe для хранения. Также есть всплывающая веб-камера для видеозвонков. Что касается портов, устройство имеет три порта USB-A, один порт USB-C и одно соединение HDMI, а также обычный разъем для наушников 3,5 мм.

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Ноутбук также оснащен датчиком отпечатков пальцев, который выполняет функцию кнопки питания компьютера. Что касается времени автономной работы, китайская компания заявляет, что обеспечивает более 11 с половиной часов безотказной работы без подзарядки благодаря батарее на 56 Втч.

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Honor также включает адаптер питания мощностью 65 Вт, который обещает обеспечить 50-процентную зарядку примерно за 30 минут. Хотя компания еще не объявила о запуске, она подтвердила цену 1000 долларов.