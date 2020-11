Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

NODWIN Gaming, известный киберспортивный бренд из Южной Азии, только что объявил о своем первом в истории турнире Call of Duty Mobile. Конкурс называется Call of Duty Mobile India Challenge 2020, призовой фонд которого составляет более 6 лакхов индийских рупий (700 000 индийских рупий или примерно 8 105 долларов США). В настоящее время открыта регистрация на турнир, и матчи будут транслироваться в прямом эфире через онлайн-трансляции на официальных каналах NODWIN Gaming на YouTube и Facebook. Для тех, кто не знает, Call of Duty Mobile - популярная игра в жанре Battle Royale от известной студии Activision. В связи с быстрым ростом индустрии киберспорта на Индийском субконтиненте и развитием мобильных игр, новый турнир направлен на создание «надежной экосистемы для игры и ее сообщества в стране». По словам Акшата Рати, соучредителя NODWIN Gaming, «Call of Duty Mobile получила своих поклонников с первого дня, и их число в Индии росло значительными темпами. Серия Challenge 2020 будет включать в себя пригласительные турниры и открытые кубки. Они открыты для регистрации и участия для всех, в общей сложности 4 кубка для режима 5 на 5 и режима королевской битвы. Один кубок имеет призовой фонд 72 000 индийских рупий (примерно 972 доллара США) и общий призовой фонд 648 000 индийских рупий (примерно 8 756 долларов США). Кроме того, победители кубков в обоих режимах перейдут в гранд-финал, который состоится 28 декабря 2020 года. Чтобы зарегистрироваться на турнир, вы можете щелкнуть ссылку здесь.