Aspyr раскрыла сроки выхода и состав DLC Restored Content

Star Wars: Knights of the Old Republic II официально вышла на Nintendo Switch, но Aspyr предлагает не просто порт базовой игры. Студия также вернулась к вырезанному контенту игры и в третьем квартале выпустит официальное DLC с вырезанным контентом.

Aspyr анонсировала Cut Content DLC перед выходом KOTOR II на Nintendo Switch. Теперь компания представила обновленную информацию о предстоящем DLC, заявив, что оно появится в третьем квартале этого года. Однако, чтобы получить доступ к содержимому DLC, вам придется запустить новый файл сохранения.

Для тех, кто не знает, Knights of the Old Republic II была разработана Obsidian Entertainment в начале 2000-х годов. У студии было всего 18 месяцев на создание игры, в результате чего из нее было вырезано значительное количество контента. Моддеры уже выпускали моды Restored Content для KOTOR II на ПК, но это первый случай официального выпуска такого контента.

Restored Content DLC будет включать в себя новую миссию с HK-47 в главной роли, улучшенную концовку, дополнительные диалоговые сцены с членами экипажа, другие дополнительные побочные задания и многое другое.

