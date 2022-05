PlayStation - игровая приставка пятого поколения, разработанная компанией Sony Computer

Неожиданная покупка компанией Microsoft компании Activision Blizzard за 68,7 миллиарда долларов потрясла индустрию видеоигр во многих отношениях, что привело к ряду побочных эффектов. Один из них относится к существующим отношениям PlayStation с игрой Call of Duty. Поскольку Microsoft обещает соблюдать все ранее заключенные контракты, похоже, что Sony будет выпускать на своей консоли Call of Duty вплоть до 2026 года.

После объявления о том, что Microsoft приобретает Activision Blizzard, один из вопросов, который сразу же возник, касался того, что это означает для самой большой франшизы издателя: Call of Duty. С 2014 года PlayStation заключила эксклюзивное маркетинговое соглашение с Call of Duty, неразрывно связав франшизу с брендом PlayStation (а также включая некоторый эксклюзивный для PlayStation контент).

По словам инсайдера Тома Хендерсона, хотя мы не знаем всех деталей договора между Sony и Activision относительно Call of Duty, соглашение, которое было заключено задолго до объявления о приобретении, как утверждается, будет действовать в отношении следующих 3 игр.

Это означает, что Call of Duty Modern Warfare 2, Warzone 2 и пока не анонсированная следующая игра COD от Treyarch будут подпадать под эти ранее подписанные контракты и, следовательно, по-прежнему будут иметь определенные "преимущества PlayStation" наряду с эксклюзивным маркетингом.

Как уже упоминалось, точные особенности соглашения между двумя компаниями неизвестны. Вполне возможно, что контракт препятствует добавлению игры COD в подписные сервисы, не принадлежащие компании Sony. В конце концов, многие игры Call of Duty в прошлом в конечном итоге попадали на PlayStation Plus. Опять же, о сделке между Sony и Activision известно очень мало. Однако мы знаем, что не позднее 2026 года Call of Duty перейдет под контроль Microsoft - при условии, что приобретение пройдет без проблем.









