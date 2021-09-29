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Wolfenstein II: The New Colossus. Часть первая и Часть вторая

S.T.A.L.K.E.R. Пространственная Аномалия 4.1. Часть первая и Часть вторая

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«Черная метка». Часть первая и Часть вторая

Патриот

S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl. Часть первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая

S.T.A.L.K.E.R. Clear Sky. Часть первая, вторая, третья, четвертая

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Если пропустили - можете прочитать.

Спустя некоторое время начинает разочаровывать то, что весь этот вводный этап состоит исключительно из стрельбы. Когда ты при поддержке жителей болот разбираешься с так называемыми ренегатами - новыми бандитами, которые выглядят и ведут себя соответственно, но вроде как злее и противнее своих собратьев, где-то в промежутках между бесконечной пальбой и беготней обратно на базу, с целью продать собранный лут, которого как и прежде тут очень много, замечаешь, что количество аномалий заметно снизилось. По большей части доступных просторов можно спокойно ходить и ограничивает передвижение разве что радиация, чем что-то загадочное.

При этом появились места, где концентрация аномалий заметно выше обычного, а также появились большие уникальные аномалии, преображающие местность вокруг себя. У такой перекройки местности было два последствия. С одной стороны, аномалии практически перестали представлять опасность для сталкера, который не смотрит себе под ноги и сломя голову куда-то несется. Смертельные ловушки видно издалека и обойти их легко. С другой стороны, выглядит это гораздо атмосфернее на самом деле, потому что позволяет каждой отдельной локации уделить время и изучить, каким конкретно образом аномалия взаимодействует с окружением и каким образом его меняет.





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Не могу сказать, что это прямо поражает воображение или завораживает, но это всяко лучше, чем просто раскиданные по кустам гравитационные воронки, которые даже ветки не гнут. В-третьих, артефакты, раньше валявшиеся на земле как яблоки вокруг яблонь по осени, теперь попрятались в эти смертельно опасные ловушки, благодаря чему их ценность резко повысилась. Не в смысле у торговцев, а именно с игровой точки зрения.

Процесс охоты за причудливыми порождениями зоны превратился в полноценную мини игру, где вы с помощью детектора артефактов пытаетесь вычислить, где спрятался этот маленький хитрец. Детекторы могут быть разными, а в награду получаете реально более важную и ценную чем раньше штуку, ценную и для торговцев, разумеется, и для самих сталкеров, ведь всякие характеристики им тоже прокачали, что порой выглядит довольно неоднозначно.

Например, с помощью одной комбинации артефактов можно получить очень быстрое восстановление здоровья, которая на низком уровне сложности превратит героя в практически бессмертного. А еще есть артефакт, который позволяет таскать у себя в рюкзаке аж на 20 килограмм хабара больше, и это при стандартной-то вместительности в 50 килограмм. Действительно грустно только то, что хабар это, по-прежнему, в 90% случаев просто чужие волыны.





Первые нотки серьезного разочарования «Чистое небо» дарит после перехода на следующую локацию, которой оказывается старый добрый Кордон с традиционно сидящим в бункере Сидоровичем. Разочаровывает то, что локация практически не претерпела изменений, хоть разработчики и уверяют, что все было создано заново, и тут не пара косметических апдейтов. Здесь присутствует, например, заброшенный амбар. Его обставили плотной защитой и превратили в центральную точку локации, поселив здесь большинство сталкеров.

В остальном изменения очень точечные, и, по большому счету, сводятся к тому, что аномалии переселили. Плохо это вот по какой причине. Использование старых локаций правильно работает, когда мы говорим, например, о том, чтобы вернуться на локацию спустя много реальных лет, а не игровых, когда локация полностью переработана под новые технологические реалии, и вообще взгляд на нее совершенно иной. Здесь же выходит так, что игрокам предлагают вернуться туда, где они были примерно год назад, а учитывая тот факт, что в «Тени Чернобыля» был приличный потенциал для реиграбельности, то локация приелась.

Сама локация практически не отличается от исходной, а значит, не может сказать ничего нового и показать. Нас снова заставляют бегать и стрелять в людей, выбивать бандитов из здания военных, и, в принципе, это было бы не страшно, если бы беда Кордона не передавалась по наследству. Дальше Свалка, НИИ Агропром, Тёмная долина, Янтарь, армейские склады. Все эти локации существуют в практически первозданном виде, а ведь они составляют на минуточку добрую половину, если не 2/3 игры.





Изменилось только одно - поменялся контекст. Свалка плотно оккупирована бандосами, которые охотно стреляют дань со всех проходящих по их территории. Свобода держится на стройке в Тёмной долине и страдает от нападений наемников, а на Агропроме простые сталкеры по соседству с долговцами отбиваются от орд мутантов, бегущих из подземных переходов.

Ситуация на Янтаре абсолютно уже знакома. Есть ученые, есть зомбированные сталкеры, и одни воюют с другими. До Армейских складов домогаются чуваки из свободы, но там закрепились остатки вояк, которые не хотят отдавать ни клочка земли без сбоя. Этот момент, с точки зрения ретроспективы, пожалуй, самый важный, потому что показывает, откуда анархисты взялись в таком месте.

Везде приходится стрелять, стрелять, стрелять. Кто-то может сказать - мол, погодите-ка, но ведь S.T.A.L.K.E.R. - это шутер, здесь и положено стрелять. На что я могу заметить, что первая часть тоже была шутером, что не мешало ей регулярно менять динамику с адреналиновых перепалок на тихие атмосферные эпизоды, где Меченый оставался наедине с неизвестностью, затаившейся в тени.

К тому же игра никого не пинала и не торопила. Она давала время оглядеться, заняться выполнением побочных квестов, пропитаться атмосферой окружающего мира, прочувствовать эту жизнь и только в конце позволяла себе сорваться в неостановимый action.

Основная побочная активность в «Чистом небе» - это еще больше стрельбы. Игрок может напрямую повлиять на расстановку сил в зоне, вступив в одну из группировок и приняв участие в, так называемой, войне этих самых группировок. Захват новых точек помогает развить атаки. А потом получать вознаграждение за труды.





В сюжетном плане это бессмысленно, потому что мы уже знаем, кто и где будет находиться во времена «Тени Чернобыля». Но небольшой смысл все же есть. Сами группировки теперь не просто толпа непонятных NPC, которые бродят в одной области. Это, какой-никакой социум, у них есть базы, где есть отдельно кладовщики, бармены, механики. Наверняка есть и другие должности, но взаимодействовать преимущественно мы будем с вышеназванными товарищами и с вполне предсказуемыми целями.

Кладовщик готов купить у нас что угодно из того, что мы готовы ему продать. За хрустящие купюры в достаточном количестве отдаст любую блестяшку из своих закромов. Бармен продает бухло и, зачастую, обладает информацией о тайниках. Кстати, в «Чистом небе» тайники наполняет купленная об их местоположении информация. Впрочем, по старинке, с трупов тоже кое-что вскрывается, но в гораздо меньших количествах.

Пару слов о механиках. Это свежевведенные в игру парни, которые занимаются ремонтом и улучшением сталкерской снаряги, оружия и защитных костюмов. Благодаря этим перцам любые заработанные вами деньги можно превратить не просто в отяготитель карманов, но обернуть во что-то реально полезное. Например, вшить кевларовые пластины или дополнительные кармашки в куртку, установить плашку для крепления оптики на автомат и так далее. Улучшений много и, что особенно круто, часть из них конкурирует друг с другом.

На сегодня все, продолжение следует.