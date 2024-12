На официальной странице Deck Nine X появилось заявление генерального директора Марка Лайонса, в котором он выразил свою признательность уволенным сотрудникам и обещал поддержку в период перехода.

Разработчики Deck Nine, создатели недавно выпущенной игры Life is Strange: Double Exposure, объявили о новой волне увольнений в компании. Это уже не первый случай сокращений сотрудников в этом году, так как в начале года студия также столкнулась с подобной ситуацией. Официальное сообщение от генерального директора компании Марка Лайонса говорит о сложных временах, через которые проходят многие компании игровой индустрии. В сообщении также выражается благодарность увольняемым сотрудникам за их труд, страсть и приверженность работе над развлекательными проектами вместе с компанией. Они также заявляют о готовности поддержать уволенных сотрудников в процессе перехода в новое место работы.

Deck Nine - это независимая компания, специализирующаяся на разработке видеоигр. Они стали известны после выпуска игры Life is Strange: Before the Storm в 2017 году. В проекте Double Exposure они раскрыли новые грани в истории франшизы Life is Strange.

Однако, игровая индустрия попала под негативное влияние пандемии COVID-19, что привело к серьезным экономическим последствиям. Многие компании столкнулись с финансовыми трудностями, что привело к массовым увольнениям. Сокращения персонала стали привычным явлением в отрасли, и Deck Nine стала новой жертвой этих тенденций.