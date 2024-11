Она была изначально разработана на движке Unreal Engine 4, но затем команда перешла на Unreal Engine 5 для использования преимуществ Nanite и Lumen.

The First Descendant (Первый Потомок) - это первая игра, которая сочетает в себе технологии PSSR (Perceptual Super Sampling Reconstruction) и AMD FSR Frame Generation для консоли PlayStation 5 Pro (PS5 Pro). Разработчиком игры является компания Nexon, которая всегда старается быть на переднем крае графических технологий.

Игра The First Descendant представляет собой бесплатный лутер-шутер от третьего лица, который находится в разработке уже несколько лет. Изначально игра была создана на движке Unreal Engine 4, но стоит отметить, что команда разработчиков перешла на Unreal Engine 5, чтобы использовать преимущества новых технологий, таких как Nanite и Lumen. В интервью разработчики подтвердили поддержку различных эффектов трассировки лучей, суперразрешения и генерации кадров от NVIDIA DLSS, AMD FidelityFX и Intel XeSS.



Nexon не ограничилась только версией игры для ПК. Они также разработали версию для консоли PlayStation 5, которая поддерживает технологию карт высокого разрешения Virtual Shadow в Unreal Engine 5, а также трассировку лучей и AMD FSR Frame Generation. Причем учтено, что последняя технология пока доступна только в нескольких играх для PS5. В связи с этим команда разработчиков решила сделать The First Descendant первой игрой, которая будет выпущена для PS5 Pro.