Сиквел игры был анонсирован на The Game Awards 2019 и находится в разработке уже несколько лет.

Сиквел The Wolf Among Us 2, разработкой которого занимается студия Telltale, наконец-то получил первые скриншоты, сделанные на движке Unreal Engine 5. Первый трейлер игры был показан в феврале 2022 года, а изначально планировалось, что игра выйдет в 2023 году. Однако, студия объявила об отсрочке и перенесла дату выхода. После этого Telltale подтвердила, что перейдет на Unreal Engine 5, и новые скриншоты являются первыми, сделанными на этом движке.

The Wolf Among Us 2 - это приключенческая игра, в которой игроки сыграют за Бигби, шерифа Фейблтауна, и будут исследовать мир мрачного детективного нуара. Действие игры происходит спустя шесть месяцев после событий первого сезона. В Нью-Йорке царит зима, и новое дело угрожает перейти границу между Фейблтауном и полицией Нью-Йорка. Будущее сообщества Fable может зависеть от выбора игрока и того, как он решит подойти к этому делу.

The Wolf Among Us 2 не является самой лучшей игрой для демонстрации графических возможностей Unreal Engine 5, таких как Lumen и Nanite. Несмотря на это, фанаты игры уже могут ознакомиться с официальным обзором и увидеть первые скриншоты.

После долгого ожидания и отсрочки выхода, фанаты The Wolf Among Us 2 могут быть рады увидеть первые скриншоты игры и узнать немного больше о сюжете и мире, в котором она разворачивается. Это долгожданное продолжение популярной игры предоставит игрокам возможность снова встретиться с уже знакомыми персонажами и вступить в новые приключения в мрачном и увлекательном мире Фейблтауна.