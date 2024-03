Marvel 1943: Rise of Hydra, разрабатываемая Эми Хенниг для Marvel, получила официальное название и была продемонстрирована на мероприятии GDC State of Unreal Engine 2024

Marvel 1943: Rise of Hydra, разрабатываемая Эми Хенниг для Marvel, получила официальное название и была продемонстрирована на мероприятии GDC State of Unreal Engine 2024. Дебютный трейлер показывает французские декорации времен Второй мировой войны и представляет Капитана Америку и Черную Пантеру, сыгранных соответственно Дрю Мурлайном и Хари Пейтоном. Но самое интересное - все сцены из трейлера были выполнены в реальном времени на движке Unreal Engine 5.



Эми Хенниг описывает игру как сюжетную приключенческую игру в стиле Marvel, действие которой происходит во время Второй мировой войны. Игроки смогут контролировать нескольких играбельных героев, создавая ансамбль мощных персонажей. Хенниг подчеркивает, что игра находится в стадии активной разработки и то, что было показано в трейлере, является реальными сценами из игры, а не демоверсией.



Marvel 1943: Rise of Hydra обещает потрясающие визуальные эффекты и детализацию французских декораций, которые были созданы с использованием последней версии Unreal Engine 5. Это позволяет достичь реалистичности и иммерсивности, которая ранее была недоступна для игр.



Игра характеризуется не только потрясающей графикой, но и захватывающим сюжетом. Ведь Вторая мировая война - период истории, насыщенный драматическими событиями, и игроки смогут сыграть ключевую роль в этой эпической саге, сражаясь против группировки Hydra.



Marvel 1943: Rise of Hydra является одним из самых ожидаемых проектов в мире игр, и релиз состоится в 2025 году. Эта игра представляет собой не только новую главу в истории Marvel, но и новый этап в разработке игр на движке Unreal Engine 5. Любители Marvel и фанаты хороших приключений уже с нетерпением ждут выхода этой игры, ожидая потрясающего игрового процесса, захватывающих битв и захватывающей истории.