Библиотека GeForce NOW пополнилась 17 новыми играми

Ключевое направление в работе NVIDIA GeForce NOW — графическая технология RTX ON, для нее теперь поддержка в более чем 500 играх и приложениях. В библиотеку GeForce NOW добавлено 17 новых игр, включая The Day Before и Avatar: Frontiers of Pandora. Также в облачную платформу была добавлена 100-я игра PC Game Pass — Ori and the Will of the Wisps. Владельцы подписок Ultimate и Priority могут наслаждаться высоким качеством игры и кинематографическим освещением благодаря поддержке RTX ON и облачным серверам на базе NVIDIA RTX. Кроме того, облачная платформа GeForce NOW теперь включает игры Avatar: Frontiers of Pandora, где игрокам предоставляется возможность исследования нового региона Пандоры, The Day Before — в которой нужно выживать в мире, захваченном зомби, а также игры Ori and the Blind Forest и Ori and the Will of the Wisps, где игроки могут исследовать прекрасные миры и помочь главному герою восстановить баланс в лесу Нибела. Кроме того, представлена игра LEGO Fortnite, объединившая популярные миры LEGO и Fortnite. На этой неделе библиотека GeForce NOW расширена на 17 новых игр, доступных для игры в облаке.