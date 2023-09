Выход игры был запланирован на 25 октября 2023 года, но компания приняла решение перенести проект из-за напряженного графика релизов осени этого года

Октябрь станет одним из самых напряженных месяцев в году для выпуска игр: на период празднования Хэллоуина запланирован выход множества больших и малых игр. Чтобы отвлечься от всего этого шума и найти свое место в календаре видеоигр, выход хоррор-игры Alone in the Dark был перенесен на несколько месяцев и появится в начале 2024 года.

Официальная страница Alone in the Dark в Twitter так объяснила причину задержки: "Игры ужасов процветают в жутких объятиях одиночества, чего невозможно достичь в такой напряженный игровой месяц, как октябрь. Чтобы обеспечить захватывающие впечатления для всех, мы приняли решение перенести релиз #AloneInTheDark на 16 января 2024 года".

Первоначально выход этой долгожданной игры был запланирован на 25 октября, как раз к Хэллоуину. Однако, как уже говорилось, октябрь будет очень насыщенным месяцем: в это время выйдут одни из крупнейших игр года.

Вот лишь некоторые из игр, выходящих в следующем месяце: Assassin's Creed Mirage (5 октября); Forza Motorsport (10 октября); Lords of the Fallen (13 октября); Marvel's Spider-Man 2 (20 октября); Super Mario Bros. Wonder (20 октября); Cities: Skylines 2 (24 октября) и Alan Wake II (27 октября).

Хотя выход такой игры ужасов, как Alone in the Dark, был бы вполне уместен в период празднования Хэллоуина, она, несомненно, была бы несколько заслонена множеством других вышеупомянутых игр.

Кроме того, в прошлом игры в жанре ужасов пользовались большим успехом в январе: такие игры, как Resident Evil 7 Biohazard и RE2 Remake, вышли в первый месяц года. Остается надеяться, что эта задержка благоприятно скажется не только на качестве игры, но и на ее продажах.