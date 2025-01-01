С 2025 года в России начала действовать прогрессивная шкала НДФЛ, включающая пять уровней ставок — от 13% до 22%. Нововведения коснулись всех категорий доходов, а также ввели дополнительные льготы для семей с детьми.

С 1 января 2025 года в России стартовала обновлённая налоговая система. Изменения коснулись подоходного налога, корпоративных сборов и условий упрощённой системы налогообложения.

Введена пятиступенчатая прогрессия НДФЛ. Теперь доходы россиян облагаются по ставкам от 13% до 22%. Вот как это выглядит:

13% — с доходов до 2,4 млн рублей в год;

15% — от 2,4 млн до 5 млн рублей;

18% — от 5 млн до 20 млн рублей;

20% — от 20 млн до 50 млн рублй;

22% — свыше 50 млн рублей.

Налог считается только с суммы, превышающей порог. Например, доходы свыше 50 млн рублей будут рассчитываться комбинированно, включая все предыдущие ставки. По прогнозам, нововведения затронут около 3,2% граждан.

Для семей с детьми предусмотрены льготы. С 2026 года появится «налоговый кешбэк»: для семей с доходами ниже 1,5 прожиточных минимумов региона ставка НДФЛ снизится до 6%.

Кроме того, увеличены стандартные вычеты:

На второго ребёнка — до 2,8 тыс. рублей;

На третьего и последующих — до 6 тыс. рублей.

Программа затронет около половины семей с двумя и более детьми. Например, семья с двумя детьми сможет вернуть часть налогов, если общий доход родителей не превышает 53 тыс. рублей в месяц. На финансирование этой льготы выделено более 100 млрд рублей.

Некоторые доходы остаются вне прогрессивной шкалы. Это, например, дивиденды, проценты по вкладам, доходы от операций с недвижимостью и ценными бумагами. Они будут облагаться по прежним ставкам: 13% и 15%.

Для участников СВО и жителей Крайнего Севера сохраняются старые правила, включая ставку 13% для доходов до 5 млн рублей.

Ставка налога на прибыль для крупных компаний выросла с 20% до 25%. Это касается фирм, чья прибыль в 2023 году выросла на 35%.

Одновременно отменены некоторые сборы, такие как курсовые экспортные пошлины. Также введён федеральный инвестиционный налоговый вычет (ФИНВ), позволяющий сократить налоговую базу на 3% от инвестиций.

Компании на УСН, чей доход превысил 60 млн рублей, теперь обязаны платить НДС:

5% или 7% — без вычета входящего НДС;

20% — с правом на вычет.

Лимиты для УСН увеличены: доходы до 450 млн рублей, основные средства до 200 млн рублей. А ставки единого налога унифицированы: 6% для «доходов» и 15% для «доходов минус расходы»

По оценкам ЦБ, новые налоги принесут бюджету дополнительные 3 трлн рублей в год. Эти деньги направят на национальные проекты.

Прогрессивная шкала НДФЛ, как считают эксперты, уменьшит разрыв в доходах. Но есть и опасения: рост налогов может снизить инвестиционную активность и замедлить развитие бизнеса.