С 1 января 2025 года в России стартовала обновлённая налоговая система. Изменения коснулись подоходного налога, корпоративных сборов и условий упрощённой системы налогообложения.
Введена пятиступенчатая прогрессия НДФЛ. Теперь доходы россиян облагаются по ставкам от 13% до 22%. Вот как это выглядит:
- 13% — с доходов до 2,4 млн рублей в год;
- 15% — от 2,4 млн до 5 млн рублей;
- 18% — от 5 млн до 20 млн рублей;
- 20% — от 20 млн до 50 млн рублй;
- 22% — свыше 50 млн рублей.
Налог считается только с суммы, превышающей порог. Например, доходы свыше 50 млн рублей будут рассчитываться комбинированно, включая все предыдущие ставки. По прогнозам, нововведения затронут около 3,2% граждан.
Для семей с детьми предусмотрены льготы. С 2026 года появится «налоговый кешбэк»: для семей с доходами ниже 1,5 прожиточных минимумов региона ставка НДФЛ снизится до 6%.
Кроме того, увеличены стандартные вычеты:
- На второго ребёнка — до 2,8 тыс. рублей;
- На третьего и последующих — до 6 тыс. рублей.
Программа затронет около половины семей с двумя и более детьми. Например, семья с двумя детьми сможет вернуть часть налогов, если общий доход родителей не превышает 53 тыс. рублей в месяц. На финансирование этой льготы выделено более 100 млрд рублей.
Некоторые доходы остаются вне прогрессивной шкалы. Это, например, дивиденды, проценты по вкладам, доходы от операций с недвижимостью и ценными бумагами. Они будут облагаться по прежним ставкам: 13% и 15%.
Для участников СВО и жителей Крайнего Севера сохраняются старые правила, включая ставку 13% для доходов до 5 млн рублей.
Ставка налога на прибыль для крупных компаний выросла с 20% до 25%. Это касается фирм, чья прибыль в 2023 году выросла на 35%.
Одновременно отменены некоторые сборы, такие как курсовые экспортные пошлины. Также введён федеральный инвестиционный налоговый вычет (ФИНВ), позволяющий сократить налоговую базу на 3% от инвестиций.
Компании на УСН, чей доход превысил 60 млн рублей, теперь обязаны платить НДС:
- 5% или 7% — без вычета входящего НДС;
- 20% — с правом на вычет.
Лимиты для УСН увеличены: доходы до 450 млн рублей, основные средства до 200 млн рублей. А ставки единого налога унифицированы: 6% для «доходов» и 15% для «доходов минус расходы»
По оценкам ЦБ, новые налоги принесут бюджету дополнительные 3 трлн рублей в год. Эти деньги направят на национальные проекты.
Прогрессивная шкала НДФЛ, как считают эксперты, уменьшит разрыв в доходах. Но есть и опасения: рост налогов может снизить инвестиционную активность и замедлить развитие бизнеса.